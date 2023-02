Rusko odmieta obvinenia, že plánuje destabilizáciu Moldavska

Moskva 14. februára (TASR) - Rusko v utorok odmietlo obvinenie moldavskej prezidentky Maie Sanduovej, že Moskva plánuje túto bývalú sovietsku republiku destabilizovať, informovala agentúra Reuters.



Sanduová v pondelkovom príhovore odvysielanom v televízii varovala obyvateľov pred novými pokusmi Ruska narušiť politickú situáciu v krajine.



Prvé takéto pokusy nastali podľa Sanduovej už vlani na jeseň v súvislosti s hlbokou energetickou krízou v Moldavsku po tom, čo mu Rusko dramaticky znížilo dodávky plynu.



Ako uviedla, nové plány Ruska, na ktoré ju upozornili ukrajinskí partneri, počítajú s násilnými nepokojmi zameranými voči úradom a či dokonca s braním rukojemníkov.



Tento plán sa zameriava de facto na to, aby žoldnieri, ktorí pricestujú do Moldavska, s podporou "interných zoskupení" okolo moldavských oligarchov Ilana Shora a Vlada Plahotniuca, ako aj niekoľkých vojnových veteránov prevzali moc v krajine.



Sanduová dodala, že dokumenty, ktoré získali ukrajinskí predstavitelia, okrem iného dokazujú logistické prípravy Moskvy.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok vo svojom vyhlásení označilo tieto Sanduovej tvrdenia za neopodstatnené a nepodložené.



Súčasne Moskva obvinila Ukrajinu z vyvolávania napätia medzi Ruskom a Moldavskom a uviedla, že Kyjev sa snaží vtiahnuť Moldavsko "do tvrdej konfrontácie s Ruskom".



Bol to totiž práve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý minulý týždeň uviedol, že jeho krajina odhalila plán ruských tajných služieb "na zničenie Moldavska". O niekoľko dní neskôr moldavská vláda podala demisiu.



Sanduová, ktorej krajina hraničí s Ukrajinou, opakovane vyjadruje obavy zo zámerov Ruska i z prítomnosti ruských jednotiek v separatistickom regióne Podnestersko.