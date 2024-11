Rusko odmieta obvinenia zo zásahov do rumunských prezidentských volieb

Moskva/Bukurešť 29. novembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok odmietol obvinenia, že Rusko zasahovalo do prvého kola prezidentských volieb v Rumunsku a považuje ich za ničím nepodložené. Prvé kolo volieb prekvapivo vyhral krajne pravicový kandidát Calin Georgescu. TASR píše podľa agentúry Reuters.



"Nemáme vo zvyku zasahovať do volieb v iných krajinách, obzvlášť v Rumunsku, a nemáme to v úmysle ani v najbližšom období," vyhlásil Peskov. Podľa neho sú obvinenia voči Moskve súčasťou trendu v západných štátoch. "Ak sa niečo stane, v prvom rade treba obviniť Rusko," povedal.



Georgescu vyhral prvé kolo volieb so ziskom takmer 23 percent hlasov pred centristickou kandidátkou Elenou Lasconiovou, ktorú podporilo 19 percent voličov.



Pred voľbami bol Georgescu neznámym politikom a podľa prieskumov mal minimálnu podporu. V kampani okrem iného tvrdil, že Rumunsko musí byť neutrálnou krajinou a vyzdvihoval ruského prezidenta Vladimira Putina.



Svoju kampaň viedol najmä na sociálnej sieti TikTok, ktorú rumunské orgány obvinili, že v kampani zvýhodnila krajne pravicového kandidáta.



Zložitú povolebnú situáciu zvýrazňuje rozhodnutie najvyššieho súdu o prepočítaní hlasov, keďže rozdiel medzi Lasconiovou a tretím kandidátom, predsedom vlády Marcelom Ciolacuom, bol iba 2000 hlasov.



Rumunský ústavný súd má v piatok tiež rozhodnúť o žiadosti na anulovanie výsledkov prvého kola volieb, ktorú podal neúspešný uchádzač Cristian Terhes. Podľa ústavy môže súd výsledky prezidentských volieb vyhlásiť za neplatné, ak sú založené na podvode a bolo ovplyvnené poradie kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola.