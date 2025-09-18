< sekcia Zahraničie
Rusko odmieta správu Yaleu o deportácii detí z Ukrajiny ako propagandu
Autor TASR
Moskva 18. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok odmietlo najnovšiu správu o nútenej prevýchove detí deportovaných z Ukrajiny. Vypracovalo a zverejnilo ju pracovisko humanitárneho výskumu (HRL) Fakulty verejného zdravia na Yaleovej univerzite (YSPH). Ako informovala agentúra Reuters, Moskva označila túto správu za protivedeckú propagandu, ktorá je údajne plná výmyslov a je založená na pochybných faktoch, píše TASR.
YSPH vo svojej správe uviedla, že identifikovala viac než 210 miest, kam boli ukrajinské deti odvedené na vojenský výcvik, výrobu dronov a inú nútenú prevýchovu v rámci deportačného programu iniciovaného a používaného Ruskom.
„Ide o najvyšší počet miest, do ktorých boli doteraz odvezené deti z Ukrajiny, ktorý bol doteraz zverejnený. Skutočný počet je pravdepodobne vyšší, keďže HRL stále vyšetruje viacero miest a môžu existovať ďalšie miesta, ktoré ešte neboli identifikované,“ píše sa v správe.
Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová novinárom povedala, že správa YSPH sa javí ako propaganda a že Rusko má otázky týkajúce sa spôsobu zhromažďovania údajov. Osobitne mala Zacharovová problém s odhadom, že Rusko nelegálne deportovalo alebo násilne presídlilo približne 35.000 detí. Uviedla, že sa javí ako súčasť západnej propagandistickej kampane na ospravedlnenie zhabania ruského majetku v zahraničí.
Ukrajina tvrdí, že Rusko z ukrajinského územia nelegálne deportovalo alebo násilne vysídlilo viac ako 19.500 detí, a to do Ruska a Bieloruska. Stalo sa tak bez vedomia ich rodičov alebo opatrovníkov a v rozpore s Ženevskými dohovormi. Moskva tvrdí, že tým, že deti odvedie z vojnovej zóny, ich chráni.
Zacharovová na brífingu uviedla, že jediný oficiálny zoznam detí, ktorý bol kedy Rusku odovzdaný, bol zoznam zaslaný ruskej delegácii počas rokovaní v Istanbule v júni 2025. Povedala, že na tomto zozname je 339 mien.
