Rusko odmieta správu,že Putin vyzval Irán na nulové obohacovanie uránu

Moskva 13. júla (TASR) - Rusko v nedeľu odmietlo správu portálu Axios, podľa ktorej mal prezident Vladimir Putin vyzvať Irán, aby súhlasil s princípom nulového obohacovania uránu v rámci jadrovej dohody so Spojenými štátmi. Ruské ministerstvo zahraničných vecí ju označilo za „spolitizovanú očierňujúcu kampaň“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Možno len hádať, kto si objednal uverejnenie tejto správy, ale jedna z najnovších správ (od Axiosu) - Putin nalieha na Irán, aby uzavrel s USA dohodu o nulovom obohacovaní uránu - je zrejme ďalšou spolitizovanou očierňujúcou kampaňou, ktorej cieľom je eskalovať napätie v súvislosti s iránskym jadrovým programom,“ uviedlo ministerstvo.



Portál Axios v sobotu s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že Putin povedal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a iránskym predstaviteľom, že podporuje jadrovú dohodu, ktorá by Teheránu zakazovala pokračovať v obohacovaní uránu. Kremeľ podľa zdrojov o svojom postoji informoval aj izraelskú vládu.



Axios v správe pripomenul, že Rusko bolo dlhé roky hlavným diplomatickým podporovateľom Iránu v otázke jeho jadrového programu, no po 12 dní trvajúcom konflikte medzi Izraelom a Iránom mal Putin zaujať tvrdší postoj.



Trump dal jasne najavo, že chce novú jadrovú dohodu s Teheránom. Ak sa rokovania uskutočnia v najbližších týždňoch, jednou z kľúčových požiadaviek USA bude zákaz obohacovania uránu na iránskom území, tvrdia zdroje. Teherán však dlhodobo trvá na tom, že v obohacovaní bude pokračovať.