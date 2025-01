Rusko odmieta stále členstvo Nemecka a Japonska v BR OSN

New York 3. januára (TASR) - Rusko kategoricky odmieta stále členstvo Nemecka a Japonska v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN). V piatok to v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu vyhlásil ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia. Členstvo oboch krajín v BR OSN podporujú Spojené štáty. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Ak v budúcnosti dôjde k reforme BR OSN, niektoré krajiny sa podľa Nebenziu nikdy nestanú jej stálymi členmi aj keby sa o to usilovali. "Hovoríme najmä o Nemecku a Japonsku," vyhlásil.



V júli minulého roka sa k ašpirácii Japonska a Nemecka vyjadrila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová a označila ich za úplne neopodstatnené. Rusko podľa nej namiesto nich podporuje kandidatúru rozvojových štátov z Afriky, Južnej Ameriky a Ázie.



Diskusie o reforme BR OSN trvajú už niekoľko rokov. O stále členstvo má okrem Nemecka a Japonska dlhodobo záujem aj India, Brazília a africké štáty.



DPA pripomína, že Rusko sa v minulosti považovalo za možného podporovateľa reformy BR OSN. Napätie medzi Moskvou a Západom sa však významne zvýšilo po invázii Ruska na Ukrajinu.



Dohoda na reforme medzi stálymi členmi BR OSN (USA, Rusko, Čína, Veľká Británia a Francúzsko) je preto podľa DPA nízka, keďže každý stály člen má právo veta a prípadnú reformu a prizvanie nových stálych členov môže zablokovať.