Rusko odmieta tvrdenia o obmedzovaní médií

Moskva 3. júna (TASR) - Ruská vláda vo štvrtok odmietla tvrdenia, že obmedzuje práva médií nachádzajúce sa na zozname "zahraničných agentov". Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová rovnako poprela, že spravodajský portál VTimes musel ukončiť svoju činnosť práve pre tento zákon, informovala agentúra TASS a portál Meduza.io.



"Urobíme všetko pre to, aby sme túto informáciu vyvrátili. Pretože ak niekto hovorí, že v našej krajine nemajú médiá označované ako 'zahraniční agenti' rovnaké práva ako ostatné médiá, tak ide o dezinformáciu," uviedla Zacharovová.



Reagovala aj na otázku o zastavení činnosti portálu VTimes, ktorý vo štvrtok oznámil, že sa rozhodol ukončiť svoju činnosti práve z dôvodu zaradenia na zoznam "zahraničných agentov".



"Neviem o čo ide, neviem, čo je to VTimes a neviem aká bola ich finančná situácia. Nikto ich nezrušil... Spýtajte sa ich sponzorov, prečo nechcú túto spravodajskú organizáciu financovať... Je to otázka financií a imidžu, a nie toho, či štát nejakým spôsobom obmedzuje činnosť tejto organizácie," uviedla hovorkyňa.



Rusko prijalo v roku 2017 kontroverzný zákon, ktorý ukladá médiám, mimovládnym organizáciám a jednotlivcom financovaným zo zahraničia povinnosť zaregistrovať sa na ruskom ministerstve spravodlivosti ako zahraniční agenti. Rovnaké označenie musia uviesť aj pri zverejňovanom obsahu, inak im hrozí pokuta.