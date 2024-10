Moskva 7. októbra (TASR) - Moskva odmieta správy o tom, že ruský obchodník so zbraňami Viktor But je zapojený do obchodovania s islamistickou militantnou skupinou húsíov v Jemene. TASR o tom informuje na základe pondelňajšej správy agentúry DPA.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok označil správy denníka Wall Street Journal o Butových aktivitách za podvrhy a pokusy o verbálny útok na predstaviteľov Ruska. Denník tvrdí, že But zrejme sprostredkoval húsíom predaj ručných a ľahkých zbraní, predovšetkým automatických pušiek typu kališnikov.



Samotný But pochválil jemenských povstalcov a povedal, že odviedli "naozaj dobrú prácu", keď napriek obmedzeným zdrojom zostrelili vyše desať amerických prieskumných dronov. Obchodník so zbraňami článok v novinách označil za cielenú informáciu k 72. narodeninám ruského prezidenta Vladimíra Putina a podľa agentúry TASS uviedol, že ide o "nepodložené obvinenia".



Na motívy jeho príbehu bol nakrútený film "Obchodník so smrťou" z roku 2005 s Nicolasom Cageom.



Buta zatkli v thajskom Bangkoku v roku 2008 pre dodávanie zbraní zločineckým skupinám, neskôr ho vydali do USA, kde ho odsúdili na 25 rokov väzenia. Pravdepodobne bol prepojený s ruskou vojenskou rozviedkou GRU a z amerického väzenia sa dostal v roku 2022 v rámci výmeny väzňov s Ruskom.