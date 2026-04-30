Rusko odmieta výzvu malijských separatistov na stiahnutie jednotiek
Od roku 2012 bojuje táto západoafrická krajina na severe a v centrálnej časti proti džihádistickému povstaniu skupín napojených na sieť al-Káida a skupinu Islamský štát.
Autor TASR
Moskva 30. apríla (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok uviedol, že ruské jednotky zostanú v Mali, čím odmietol výzvu tuaregských separatistov, aby sa Moskva stiahla z tejto západoafrickej krajiny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a TASS.
„Rusko je tam prítomné v súvislosti s nevyhnutnosťou vyhlásenou tamojšou vládou," uviedol Peskov. „Rusko bude pokračovať - aj v Mali - v boji proti extrémizmu, terorizmu a ďalším negatívnym javom. Naďalej bude poskytovať pomoc súčasným orgánom,“ dodal.
AFP konštatuje, že Rusko je kľúčovým vojenským podporovateľom malijskej vlády.
Tuaregskí separatisti počas víkendu na severe krajiny dobyli strategicky dôležité mesto Kidal, z ktorého sa vládne sily a ruský Africký zbor na základe dohody stiahli.
Hovorca malijského Frontu za oslobodenie Azawádu (FLA) v stredu počas návštevy Paríža vyhlásil, že „režim skôr či neskôr padne“. Zároveň naliehal na Rusko, aby svoje sily z Mali stiahlo.
Od roku 2012 bojuje táto západoafrická krajina na severe a v centrálnej časti proti džihádistickému povstaniu skupín napojených na sieť al-Káida a skupinu Islamský štát.
Vojenská vláda v Mali, podobne ako aj vládnuce junty v Nigeri a Burkine Faso, prerušila vzťahy s Francúzskom - bývalou koloniálnou mocnosťou - a vojensky sa priblížila k Moskve, informuje AFP.
Ruská polovojenská jednotka Africký zbor (Africa Corps) prevzala do značnej miery operácie Vagnerovej skupiny v Afrike po smrti jej vodcu Jevgenija Prigožina v auguste 2023.
Vodca malijskej vojenskej junty Assimi Goita sa v utorok stretol s ruským veľvyslancom v Bamaku Igorom Gromykom, pričom diskutovali o „súčasnej situácii a silnom partnerstve medzi Bamakom a Moskvou“. Ruský veľvyslanec potvrdil záväzok svojej krajiny voči Mali v boji proti medzinárodnému terorizmu.
„Rusko je tam prítomné v súvislosti s nevyhnutnosťou vyhlásenou tamojšou vládou," uviedol Peskov. „Rusko bude pokračovať - aj v Mali - v boji proti extrémizmu, terorizmu a ďalším negatívnym javom. Naďalej bude poskytovať pomoc súčasným orgánom,“ dodal.
AFP konštatuje, že Rusko je kľúčovým vojenským podporovateľom malijskej vlády.
Tuaregskí separatisti počas víkendu na severe krajiny dobyli strategicky dôležité mesto Kidal, z ktorého sa vládne sily a ruský Africký zbor na základe dohody stiahli.
Hovorca malijského Frontu za oslobodenie Azawádu (FLA) v stredu počas návštevy Paríža vyhlásil, že „režim skôr či neskôr padne“. Zároveň naliehal na Rusko, aby svoje sily z Mali stiahlo.
Od roku 2012 bojuje táto západoafrická krajina na severe a v centrálnej časti proti džihádistickému povstaniu skupín napojených na sieť al-Káida a skupinu Islamský štát.
Vojenská vláda v Mali, podobne ako aj vládnuce junty v Nigeri a Burkine Faso, prerušila vzťahy s Francúzskom - bývalou koloniálnou mocnosťou - a vojensky sa priblížila k Moskve, informuje AFP.
Ruská polovojenská jednotka Africký zbor (Africa Corps) prevzala do značnej miery operácie Vagnerovej skupiny v Afrike po smrti jej vodcu Jevgenija Prigožina v auguste 2023.
Vodca malijskej vojenskej junty Assimi Goita sa v utorok stretol s ruským veľvyslancom v Bamaku Igorom Gromykom, pričom diskutovali o „súčasnej situácii a silnom partnerstve medzi Bamakom a Moskvou“. Ruský veľvyslanec potvrdil záväzok svojej krajiny voči Mali v boji proti medzinárodnému terorizmu.