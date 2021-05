Rusko odmieta zodpovednosť za počítačový útok na americkú ropnú firmu

Moskva 11. mája (TASR) – Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone v utorok odmietlo obvinenia amerických médií, že za kybernetický útok na IT systémy americkej spoločnosti Colonial Pipeline je zodpovedná hekerská skupina DarkSide spájaná s Ruskom.Veľvyslanectvo vo svojom vyhlásení, zverejnenom v noci na utorok na Facebooku, deklarovalo, že odmietao zapojení Ruska do počítačového útoku na spoločnosť Colonial Pipeline, ktorá je objemovo najväčším prevádzkovateľom ropovodov v USA.Ruskí diplomati vo svojom vyhlásení upozornilispojiť incident s Moskvou a poukázali pri tom na fakt, že americký prezident Joe Biden predtým uviedol, že Biely dom takéto informácie nemá.Ruské veľvyslanectvo v tejto súvislosti upozornilo, žeuvádza sa vo vyhlásení ruskej ambasády v USA.Vírus ransomware zasiahol v piatok 7. mája IT systémy firmy Colonial Pipeline, ktorá sieťou potrubí prepravuje ropné produkty z Texasu na východné pobrežie USA. Hekeri tak paralyzovali ropovod a dodávky ropných produktov.Americká vláda v nedeľu v súvislosti s týmto počítačovým útokom vyhlásila stav núdze, ktorý umožní prepravu ropných produktov po ceste - z rafinérií na pobreží Mexického zálivu do ľudnatých oblastí na juhu a východe USA.Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) označil za páchateľa počítačového útoku zoskupenie DarkSide. Prvýkrát sa DarkSide stal známym v lete roku 2020.Hekeri z tejto asociácie sa považujú za akýchsi: vyhlasujú, že neútočia na nemocnice, školy a iné neziskové organizácie, alepeniaze od veľkopodnikateľov a takto získané prostriedky potom posielajú na dobročinné účely.Samotná skupina DarkSide vo svojom vyhlásení naznačila, že na spoločnosť Colonial Pipeline zaútočili pridružení hekeri bez jej vedomia. Uviedli to vo vyhlásení, z ktorého citovala britská verejnoprávna spravodajská spoločnosť BBC.