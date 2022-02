Rusko odmietlo kolektívnu odpoveď Západu na Lavrovov list

Moskva 11. februára (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí nemôže akceptovať kolektívnu odpoveď Západu na list o tzv. princípe nedeliteľnosti bezpečnosti, ktorý šéf ruskej diplomacie zaslal kolegom z viacerých členských krajín EÚ, ako aj Spojeným štátom a Kanade. S odvolaním sa na vyjadrenie hovorkyňu ruského ministerstva zahraničných vecí Mariju Zacharovovú o tom v piatok informovala agentúra Interfax.



Európska únia vo štvrtok uviedla, že Rusku v mene 27 ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ doručila kolektívnu odpoveď na listy o bezpečnostných návrhoch. Zacharovová však v piatok deklarovala, že Rusko nemôže prijať "kolektívnu" odpoveď Západu a očakáva podrobnú odpoveď od každého adresáta.



V doručených dokumentoch nie je podľa Zacharovovej žiadna podstatná reakcia na priamo položenú otázku. "Namiesto toho sme vyzvaní vstúpiť do dialógu s cieľom posilniť bezpečnosť," povedala.



Vyhlásila, že Moskva sa bude aj naďalej snažiť o implementáciu princípu nedeliteľnosti bezpečnosti. "NATO a EÚ trvajú na svojej vedúcej úlohe pri zaisťovaní bezpečnosti v euroatlantickom priestore", čo je pre Rusko "kategoricky neprijateľné", uviedla Zacharovová.



Za neprijateľný označila aj fakt, že Západ Rusku "v skutočnosti ponúka nové kolo diskusií o otázke nedeliteľnosti európskej bezpečnosti". V tejto súvislosti upozornila, že tento princíp je zakotvený v základných dokumentoch Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Rady Rusko - NATO, prijatých na najvyššej úrovni. "Tu niet o čom diskutovať," vyhlásila.



Dodala, že rovnako je to aj v prípade minského "balíka opatrení" o urovnaní situácie na Ukrajine, kde podľa Zacharovovej "stačí implementovať príslušné dohody bezpodmienečne a v plnom rozsahu". "Budeme na tom trvať," prízvukovala.



Európski diplomati vo štvrtok pre agentúru Reuters uviedli, že listy poslané Lavrovom sú vnímané ako spôsob, ako rozdeliť 27-členný blok krajín, z ktorých každá má s Moskvou iné vzťahy. List bol navyše poslaný v čase, keď EÚ zvažuje zavedenie nových sankcií proti Rusku v prípade, ak napadne Ukrajinu.



Európska komisia uviedla, že Borrell sa rozhodol na Lavrovove listy odpovedať v mene všetkých členských krajín, aby ukázal jednotnosť. Lavrov však už vo štvrtok varoval, že kolektívna odpoveď EÚ povedie k zlyhaniu rokovaní. Podľa šéfa ruskej diplomacie by mala každá krajina odpovedať sama.