Rusko odmietlo nezávislé medzinárodné vyšetrovanie smrti A. Navaľného

Moskva 21. februára (TASR) - Rusko odmietlo požiadavky Európskej únie na nezávislé medzinárodné vyšetrovanie smrti väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry DPA.



Navaľného matka Ľudmila Navaľná v utorok v približne minútovom videu stojac pred trestaneckou kolóniou IK-3 za polárnym kruhom, kde si Navaľnyj odpykával dlhoročný trest odňatia Slobody, emotívne vyzvala Kremeľ, aby jeho telo vydal. "Žiadam vás, Vladimir Putin, pretože riešenie tohto problému závisí jedine od vás," uviedla. "Dovoľte mi vidieť svojho syna. Žiadam okamžité vydanie Alexejovho tela, aby som ho mohla pochovať ako človeka," dodala.



Štyridsaťsedemročný Navaľnyj v trestaneckej kolónii podľa ruských úradov náhle zomrel v piatok po tom, čo mu po vychádzke prišlo nevoľno.



Navaľného rodina a spolupracovníci tvrdia, že doposiaľ im nebolo povedané ani to, kde sa telo opozičného lídra nachádza. Podľa jeho hovorkyne Kiry Jarmyšovej je len malá nádej na to, že bude jeho telo rodine v dohľadnej dobe vydané.



Putinov hovorca Dmitrij Peskov medzitým v Moskve odmietol požiadavky EÚ na nezávislné medzinárodné vyšetrovanie Navaľného smrti. "Vôbec nebudeme akceptovať takéto požiadavky," citovali Peskova podľa DPA ruské tlačové agentúry. Rusko to podľa neho považuje za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí.



Na nezávislé vyšetrovanie vyzval šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell.



Peskov zároveň odmietol aj "neopodstatnené a poburujúce" obvinenia zo strany Navaľného vdovy Julije Navaľnej, že jej manžela zavraždil Putin. Ako dodal, ani on, ani Putin nevideli video, v ktorom sa Julija Navaľná zaviazala pokračovať v manželovom boji proti Putinovmu režimu.



Peskov uviedol, že to nebude komentovať, keďže Navaľná "práve ovdovela", cituje DPA.



Stovky ľudí v uplynulých dňoch zadržali v Rusku za to, že si verejne pripomenuli pamiatku Navaľného. Súdy im udelili väzenské tresty i pokuty, ľudia však napriek tomu pokračovali v prejavoch žiaľu nad smrťou opozičného lídra, píše DPA.



Navaľného tím kritizoval skutočnosť, že ľudia v Rusku sú aktuálne zatýkaní aj za kladenie kvetov.