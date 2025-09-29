< sekcia Zahraničie
Rusko odmietlo obvinenia z ovplyvňovania moldavských volieb
Moskva 29. septembra (TASR) - Rusko v pondelok poprelo obvinenia z pokusu o zasahovanie do parlamentných volieb, ktoré sa v nedeľu konali v Moldavsku a v ktorých vládnuca proeurópska strana získala rozhodujúcu väčšinu, informuje TASR.
Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej európski politici a úradníci v predvolebnom období otvorene podporovali Stranu akcie a solidarity (PAS) a spájali jej víťazstvo s pokračovaním finančnej pomoci Moldavsku. Ako dodala, šlo o „hrubé finančné vydieranie voličov a zjavné zasahovanie Bruselu do vnútorných záležitostí“ Moldavska.
Zacharovová zároveň kritizovala, že moldavské úrady v rovnakom čase „cynicky obviňovali Rusko“ zo zasahovania do politických procesov v Moldavsku a šírili falošné tvrdenia o údajnej ruskej hrozbe.
Hovorkyňa okrem toho Moldavsko obvinila z hrubého porušenia záväzkov vyplývajúcich z členstva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Kišiňov sa ich podľa nej dopustil, keď odmietol udeliť akreditáciu ruským volebným pozorovateľom.
Priebeh predvolebnej kampane v Moldavsku Zacharovová kritizovala ako „bezprecedentne špinavý a spolitizovaný“, s využitím administratívnych a silových mechanizmov, vydierania a hrozieb. Podľa nej režim odstraňoval konkurentov, obmedzoval médiá a hlasovanie predpokladaných opozičných voličov a šikanoval opozičné strany.
Výsledky volieb v Moldavsku podľa Zacharovovej potvrdili hlboký rozkol v spoločnosti spôsobený „deštruktívnym kurzom“ vedenia krajiny. Poukázala na to, že väčšina poslaneckých kresiel pripadla PAS len vďaka moldavskej diaspóre v západných krajinách. Upozornila, že v niektorých regiónoch Moldavska bol výsledok vládnej PAS „skromný, v Gagauzsku (autonómnej oblasti na juhu Moldavska) dokonca katastrofálny – 3,19 percenta“.
Podľa Zacharovovej by nový parlament a vláda v Moldavsku mali vyvodiť z výsledku volieb patričné závery a nekonať proti záujmom a budúcnosti vlastného národa. Budúcnosť Moldavska podľa nej spočíva vo „vyváženej a rovnoprávnej spolupráci so všetkými krajinami.“ Orientácia Moldavska na NATO a spolupráca s Ukrajinou sú „cestou do neznáma,“ tvrdí hovorkyňa ruského rezortu diplomacie.
