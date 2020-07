Rusko odmietlo obvinenia z porušovania zbrojného embarga Líbye

Moskva 30. júla (TASR) - Obvinenia zo strany niektorých krajín a médií, že Rusko porušuje zbrojné embargo uvalené na Líbyu, sú nepodložené, uviedol vo štvrtok zástupca riaditeľa tlačového oddelenia ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Zajcev.



"Často počúvame neopodstatnené obvinenia z porušovania zbrojného embarga uvaleného na Líbyu... Avšak nie je tajomstvom, že mnohé štáty sú priamo zapojené do líbyjského konfliktu, a to dodávkami zbraní a presunom zahraničných žoldnierov a militantov do konfliktnej zóny, najmä tie (štáty), ktoré z toho obviňujú Rusko," uviedol Zajcev, ktorého citovala agentúra TASS.



Bezpečnostná rada OSN prijala 26. februára 2011 rezolúciu, ktorou uvalila na Líbyu zbrojné embargo, poznamenal TASS.



Africké velenie ozbrojených síl USA (U.S. AFRICOM) nedávno obvinilo Rusko z poskytovania zbraní a bojovníkov Líbyi v úsilí zabezpečiť si oporný bod v tejto severoafrickej krajine.



Najnovšie tvrdenie AFRICOM proti Rusku prichádza v čase, keď medzi líbyjskými konkurenčnými tábormi hrozí potenciálne krvavá bitka o strategicky významné pobrežné mesto Syrta.



Pentagón zverejnil fotografie, ktoré podľa neho dokazujú, že Rusko pokračuje v poskytovaní zásob a vybavenia takzvanej Wagnerovej skupine - ruskej súkromnej polovojenskej organizácii.



Podľa amerického rezortu obrany ruské vojenské lietadlá zásobujú bojovníkov Wagnerovej skupiny a ich stúpencov protivzdušnou výzbrojou, nákladnými a obrnenými vozidlami, ako aj bojovými stíhacími lietadlami.



Americká armáda v júli vyhlásila, že Wagnerova skupina umiestnila v líbyjskom hlavnom meste Tripolis a jeho okolí nášľapné míny a improvizované výbušné zariadenia.



Rusko používa Wagnerovu skupinu "ako svojho zástupcu v Líbyi na zabezpečenie si dlhodobej prítomnosti v oblasti Stredozemného mora", tvrdí AFRICOM, z vyhlásenia ktorého citovala stanica Slobodná Európa.



Rusko, najmä prostredníctvom Wagnerovej skupiny, podporuje na východe krajiny samozvanú Líbyjskú národnú armádu (LNA) veliteľa Chalífu Haftara v boji proti Vláde národnej jednoty (GNA), ktorá je uznaná Organizáciou Spojených národov (OSN). Haftarove sily majú podporu aj Francúzska, Egypta a Spojených arabských emirátov.



Turecko, ktoré vyslalo do Líbye svojich vojakov, drony, ako aj sýrskych povstaleckých žoldnierov, podporuje vládu v Tripolise - robí tak i Katar a Taliansko. Januárová intervencia Ankary v Líbyi obrátila vývoj situácie tým, že oslabila Haftarovu ofenzívu proti Tripolisu.



Bitka o Syrtu by mohla rozpútať priamy konflikt medzi Tureckom - členom Severoatlantickej aliancie - a spojencami USA v regióne. Spojené štáty podporujú prímerie, ktoré má viesť k politickému riešeniu.