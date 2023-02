Rusko odmietlo obvinenia z únosov ukrajinských detí ako absurdné

Moskva/Washington 15. februára (TASR) — Rusko odmietlo obvinenia Spojených štátov o únosoch ukrajinských detí na Moskvou ovládané územia a označilo ich za "absurdné". TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ruské veľvyslanectvo v USA v stredu uviedlo, že tieto deti a ich príbuzní boli odvezení do bezpečia skôr, ako sa začne útok ukrajinských ozbrojených síl.



Americké ministerstvo zahraničných vecí predtým obvinilo Moskvu, že prostredníctvom rozsiahlej siete nezákonne presunulo tisícky ukrajinských detí na územia pod kontrolou ruskej vlády. Tieto "deportácie" sú podľa neho vojnovým zločinom.



Ruská ambasáda v USA takisto tvrdí, že deti boli v skutočnosti zachránené. "Robíme všetko pre to, aby maloletí občania zostali so svojimi rodinami a aby sme sa v prípade neprítomnosti alebo smrti rodičov postarali o siroty," uviedlo ruské veľvyslanectvo, ktoré zároveň zo zodpovednosti za smrť a zranenia detí obvinilo "kyjevský režim".



Počas minulého roka prišlo v dôsledku "konania" Kyjeva a prostredníctvom Západom dodaných zbraní o život v oblastiach Donbasu 153 detí, 279 utrpelo zranenia, cituje z vyhlásenia ambasády agentúra DPA. Ukrajinské ozbrojené sily americkými raketometmi typu HIMARS zasiahli civilnú infraštruktúru, školy, škôlky a nemocnice.



V dôsledku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu sa množstvo detí stalo sirotami či stratilo kontakt so svojimi rodičmi. Pred ruskými útokmi sú na úteku milióny Ukrajincov, pripomína DPA.