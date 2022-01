Rusko odmietlo obvinenia britského rezortu diplomacie

Moskva/Londýn 23. januára (TASR) – Ruské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu odmietlo tvrdenie britského rezortu diplomacie, že Rusko sa snaží dosadiť na Ukrajine promoskovskú vládu, ktorú by mohol viesť bývalý ukrajinský poslanec Jevhenij Murajev.



"Dezinformácie šírené britským ministerstvom zahraničných vecí sú ďalším dôkazom toho, že sú to práve krajiny NATO na čele s Anglosasmi, ktoré eskalujú napätie okolo Ukrajiny," uviedla v nedeľu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v stanovisku zverejnenom prostredníctvom siete Telegram.



"Vyzývame britské ministerstvo zahraničných vecí, aby zastavilo provokatívne aktivity, prestalo šíriť nezmysly a preštudovalo si históriu tatársko-mongolského jarma," dodala.



Britské ministerstvo odmietlo poskytnúť dôkazy na podporu svojich obvinení, ktoré zverejnilo v čase eskalácie napätia medzi Ruskom a Západom v súvislosti so sústreďovaním ruských vojakov neďaleko hraníc Ukrajiny.



Podľa vyhlásenia zverejneného v sobotu večer má Londýn tiež informácie o tom, že ruské spravodajské služby udržiavajú kontakty s "početnými" bývalými ukrajinskými politikmi vrátane predstaviteľov spojených s exprezidentom Viktorom Janukovyčom.



Murajev, predseda malej mimoparlamentnej proruskej strany Naši, sa stavia proti integrácii Ukrajiny so Západom. V prieskume z decembra 2021 skončil ako siedmy medzi kandidátmi prezidentských volieb v roku 2024.



"Britské ministerstvo zahraničných vecí sa zdá zmätené," povedal Murajev pre britské noviny Observer. "Nie je to veľmi logické. Mám zákaz vstupu do Ruska. Nielen to, ale skonfiškovali tam aj peniaze z firmy môjho otca."