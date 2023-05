Rusko odmietlo obvinenia zo zasahovania do tureckých volieb

Moskva 12. mája (TASR) - Rusko v piatok odmietlo obvinenia zo zasahovanie do vnútorných záležitostí Turecka, s ktorými vo štvrtok prišiel jeden z kandidátov nedeľných prezidentských volieb Kemal Kiličdaroglu.



Kiličdaroglu, hlavný volebný súper prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, vo štvrtok obvinil Rusko zo šírenia "deep fakes" pred víkendovými prezidentskými a parlamentnými voľbami v Turecku.



Ako informovala agentúra AFP, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na žiadosť o komentár tohto Kiličdaroglovho obvinenia uviedol: "Opakovane sme vyhlasovali a trváme na tom, že nezasahujeme do vnútorných záležitostí a volebných procesov cudzích krajín.“



Peskov dodal, že ak niekto Kiličdaroglovi poskytol také informácie, "potom sú to klamári."



Kiličdaroglove obvinenia na adresu Ruska prišli len niekoľko hodín po tom, čo sa z prezidentských volieb stiahol ďalší opozičný kandidát Muharrem Ince (výslovnosť: Indže) pre špinavú kampaň na internete.



"Drahí ruskí priatelia. Stojíte za fotomontážami, konšpiráciami, deep fakes a nahrávkami, ktoré boli včera odhalené v tejto krajine," napísal Kiličdaroglu na Twitteri bez uvedenia podrobností.



"Ak chcete, aby naše priateľstvo pokračovalo aj po 15. máji, dajte ruky preč od tureckého štátu. Stále sme za spoluprácu a priateľstvo," dodal Kiličdaroglu.



V súvislosti so vzťahmi s Tureckom Peskov uviedol, že Moskva oceňuje ich úroveň a váži si postoj Ankary k mnohým medzinárodným otázkam. "Tento postoj nám imponuje," zdôraznil Peskov. Dodal, že "krajina, ktorá si vysoko váži bilaterálne vzťahy, neurobí nič proti svojmu partnerovi".



Peskov súčasne Kiličdaroglovi odkázal, aby si spomenul, ako Moskva bola pred časom obviňovaná aj z pokusov o zasahovanie do prezidentských volieb v USA, kde následne vynaložili "desiatky miliónov dolárov na vyšetrovanie, a potom dospeli k záveru, že k žiadnemu zasahovaniu nedošlo."