Rusko odmietlo obvinenia zo zasahovania do poľských volieb

Moskva 7. mája (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško v stredu označil obvinenia poľských politikov zo zasahovania Moskvy do priebehu prvého kola prezidentských volieb 18. mája za „absolútnu lož“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Všetci politici na Západe tvrdia, že Rusko ovplyvňuje voľby. Všetko je to absolútna lož, najmä s prihliadnutím na to, aké preferencie vyjadrujú vo voľbách,“ povedal Gruško novinárom. Podľa námestníka ministra Moskva požiadala svojich partnerov poskytnúť im dôkazy o „ruskom ovplyvňovaní“, ale „nedostali nič, pretože žiadne takéto skutočnosti neexistujú“.



„Tradíciou ruskej diplomacie je byť vo všeobecnosti v predvolebnom období mimoriadne opatrný a v žiadnom prípade nevyjadrovať svoje preferencie, pretože sme vždy rešpektovali voľbu ľudí a sme pripravení spolupracovať so zástupcami, ktorých si ľudia zvolia. Práve z ľudí plynie skutočná zvrchovanosť,“ vyhlásil Gruško.



Poľsko podľa ministra digitalizácie Krzysztofa Gawkowskeho čelí bezprecedentnému pokusu Ruska o zásah do prezidentských volieb. Minister spresnil, že Moskva kombinuje šírenie dezinformácií s hybridnými útokmi na infraštruktúru s cieľom paralyzovať fungovanie štátu. Dodal, že v porovnaní s minulým rokom ruská vojenská rozviedka zdvojnásobila svoje aktivity na území Poľska.



Prezidentské voľby sa v Poľsku uskutočnia v nedeľu 18. mája a prípadné druhé kolo 1. júna. V prieskumoch vedie liberálny varšavský primátor Rafal Trzaskowski pred Karolom Nawrockým, ktorého podporuje opozičná konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS).