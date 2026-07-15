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Rusko odmietlo povojnové nasadenie zahraničných jednotiek na Ukrajine
Reakcia Moskvy prišla po stretnutí predstaviteľov takzvanej koalície ochotných v Paríži, ktorí opätovne potvrdili zámer vyslať na Ukrajinu mnohonárodné sily v prípade uzavretia mierovej dohody.
Autor TASR
Moskva 15. júla (TASR) - Rusko bude aj po prípadnom uzavretí mierovej dohody považovať medzinárodnú vojenskú misiu na Ukrajine za legitímny vojenský cieľ. Vyhlásila to v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Chceme zopakovať, že nasadenie akýchkoľvek vojenských kontingentov krajín takzvanej koalície ochotných na Ukrajine je pre našu krajinu neprijateľné,“ uviedla Zacharovová. Podľa nej by takýto krok v podstate predstavoval „zahraničnú intervenciu“ a zvýšenie hrozieb voči bezpečnosti Ruska.
Reakcia Moskvy prišla po stretnutí predstaviteľov takzvanej koalície ochotných v Paríži, ktorí opätovne potvrdili zámer vyslať na Ukrajinu mnohonárodné sily v prípade uzavretia mierovej dohody. Ich úlohou by malo byť poskytnutie bezpečnostných záruk Kyjevu a podpora pri obnove ukrajinských ozbrojených síl. Zástupcovia koalície zároveň oznámili, že v najbližších mesiacoch uskutočnia cvičenia zamerané na preverenie pripravenosti plánovanej misie.
„Chceme zopakovať, že nasadenie akýchkoľvek vojenských kontingentov krajín takzvanej koalície ochotných na Ukrajine je pre našu krajinu neprijateľné,“ uviedla Zacharovová. Podľa nej by takýto krok v podstate predstavoval „zahraničnú intervenciu“ a zvýšenie hrozieb voči bezpečnosti Ruska.
Reakcia Moskvy prišla po stretnutí predstaviteľov takzvanej koalície ochotných v Paríži, ktorí opätovne potvrdili zámer vyslať na Ukrajinu mnohonárodné sily v prípade uzavretia mierovej dohody. Ich úlohou by malo byť poskytnutie bezpečnostných záruk Kyjevu a podpora pri obnove ukrajinských ozbrojených síl. Zástupcovia koalície zároveň oznámili, že v najbližších mesiacoch uskutočnia cvičenia zamerané na preverenie pripravenosti plánovanej misie.