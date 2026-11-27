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Rusko odmietlo správy o plánoch nasadiť do vesmíru jadrovú zbraň
Ruské aktivity vo vesmíre slúžia výlučne na mierové účely a pre ďalšie krajiny nepredstavujú žiadnu hrozbu, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa rezortu diplomacie Marija Zacharovová.
Autor TASR
Moskva 27. novembra (TASR) - Rusko vo štvrtok odmietlo tohtotýždňové správy nemeckých médií ohľadom jeho údajných plánov vypustiť do vesmíru družicu s jadrovou hlavicou. Moskva to označila za nepodložené tvrdenie, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Ruské aktivity vo vesmíre slúžia „výlučne na mierové účely“ a pre ďalšie krajiny nepredstavujú žiadnu hrozbu, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa rezortu diplomacie Marija Zacharovová. Moskva podľa jej slov dodržiava Kozmickú zmluvu z roku 1967, ktorá zakazuje nasadenie jadrových zbraní vo vesmíre.
Nemecké televízie WDR a NDR spolu s denníkom Süddeutsche Zeitung v pondelok s odvolaním sa na západné spravodajské informácie a vojenských predstaviteľov informovali, že Rusko údajne plánuje v najbližších týždňoch vypustiť do vesmíru družicu s názvom Sputnik-S vybavenú jadrovou hlavicou.
Podľa médií spravodajské informácie o takýchto plánoch nedávno medzi sebou zdieľali viaceré členské štáty NATO. Nemecký kancelár Friedrich Merz to označil za šokujúce.
Zacharovová vyhlásila, že cieľom „absurdných špekulácií“ v týchto správach bolo ospravedlniť nemecké vojenské projekty vo vesmíre. Poukázala pritom na program v hodnote 35 miliárd eur, ktorý vlani predstavil nemecký minister obrany Boris Pistorius s tým, že jeho cieľom je zlepšiť bezpečnosť vo vesmíre.
Ruské aktivity vo vesmíre slúžia „výlučne na mierové účely“ a pre ďalšie krajiny nepredstavujú žiadnu hrozbu, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa rezortu diplomacie Marija Zacharovová. Moskva podľa jej slov dodržiava Kozmickú zmluvu z roku 1967, ktorá zakazuje nasadenie jadrových zbraní vo vesmíre.
Nemecké televízie WDR a NDR spolu s denníkom Süddeutsche Zeitung v pondelok s odvolaním sa na západné spravodajské informácie a vojenských predstaviteľov informovali, že Rusko údajne plánuje v najbližších týždňoch vypustiť do vesmíru družicu s názvom Sputnik-S vybavenú jadrovou hlavicou.
Podľa médií spravodajské informácie o takýchto plánoch nedávno medzi sebou zdieľali viaceré členské štáty NATO. Nemecký kancelár Friedrich Merz to označil za šokujúce.
Zacharovová vyhlásila, že cieľom „absurdných špekulácií“ v týchto správach bolo ospravedlniť nemecké vojenské projekty vo vesmíre. Poukázala pritom na program v hodnote 35 miliárd eur, ktorý vlani predstavil nemecký minister obrany Boris Pistorius s tým, že jeho cieľom je zlepšiť bezpečnosť vo vesmíre.