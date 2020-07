Rusko odmietlo tvrdenia, že dodávalo zbrane Talibanu

Moskva 2. júla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyhlásilo, že Moskva nikdy nedodala zbrane militantnému hnutiu Taliban v Afganistane. Uviedla to hovorkyňa rezortu Marija Zacharovová, podľa ktorej "Rusko dodalo zbrane iba legitímnej vláde Afganistanu, čo je všeobecne známe".



Zacharovová podľa agentúry AFP reagovala na vyjadrenie šéfa americkej diplomacie Mikea Pompea, ktorý v stredu vyhlásil, že "Rusi (Talibanu) predávajú malé ručné zbrane, čo Američanov už desať rokov vystavuje riziku". Dodal, že na každom stretnutí vyzýva svojich ruských partnerov, aby tieto dodávky zastavili.



Rusko, ktoré už dlho kritizuje operáciu spojencov pod vedením USA v Afganistane, uvítalo vo februári uzavretú mierovú dohodu medzi USA a Talibanom zameranú na ukončenie dlho trvajúcej vojny.



Zacharovová na stretnutí s novinármi vo štvrtok nekomentovala správy, že bojovníci Talibanu dostali odmenu od moskovských špiónov za zabitie vojakov amerických jednotiek v Afganistane. Iní ruskí predstavitelia tieto medializované správy označili za nepravdivé.



Informácie o tom priniesol minulý piatok denník The New York Times (NYT), keď napísal, že neidentifikovaná jednotka ruskej vojenskej spravodajskej služby údajne podnietila militantov hnutia Taliban k útoku na vojakov medzinárodnej koalície v Afganistane.



Ruský diplomat Zamir Kabulov, ktorý je vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina pre Afganistan, v reakcii uviedol, že neexistujú dôkazy o "sprisahaní Moskvy s Talibanom". Kabulov dodal, že po prečítaní amerického článku "vyvstáva stále viac otázok, lebo sfalšovanie musí byť tiež starostlivo pripravené." Vyslovil ďalej podozrenie, že tieto dohady šíria sily, ktoré sa nechcú stiahnuť z Afganistanu a musia nejako ospravedlniť svoje zlyhania.



Ruský prezidentský hovorca Dmitrij Peskov vyjadril poľutovanie nad tým, že kedysi rešpektované vplyvné médium "sa neštíti" takejto "absolútnej (novinárskej) kačice".



Samotný Taliban v sobotu odmietol tvrdenia NYT. Taliban vo svojom vyhlásení zdôraznil, že počas 19 rokov trvajúcej svätej vojny - džihádu - nedostával rozkazy od nijakej tajnej služby alebo cudzieho štátu.



Hnutie súčasne poprelo nedávne obvinenia Spojených štátov, že dostávalo zbrane od Ruska.



"Islamský emirát využíva zbrane, vybavenie a nástroje ..., ktoré už boli v Afganistane alebo sú vojnovou korisťou, ktorej sa zmocnil v bojoch s nepriateľom," píše sa vo vyhlásení.



Taliban uviedol, že väčšina obetí z radov amerických jednotiek prišla o život pri explózii po domácky vyrobených výbušnín.



Hnutie Taliban vo svojom vyhlásení zopakovalo, že je oddané plneniu dohody podpísanej s Washingtonom vo februári, ktorá pripravuje cestu pre stiahnutie všetkých zahraničných síl z Afganistanu do polovice budúceho roka.



Americký prezident Donald Trump označil tvrdenia NYT za "hoax", informovala vo štvrtok televízia CNN.