Rusko odmietlo tvrdenia, že požiadalo Čínu o vojenskú pomoc

Žena kráča okolo horiacej budovy po ostreľovaní v prístavnom meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny počas 18. dňa ruskej invázie na Ukrajine v nedeľu 13. marca 2022. Foto: TASR/AP

Moskva 14. marca (TASR) - Kremeľ v pondelok poprel tvrdenia, že by Rusko požiadalo Čínu o vojenskú pomoc. Moskva zdôraznila, že je schopná dosiahnuť svoje ciele na Ukrajine aj vlastnými silami. Podľa spravodajskej televízie Sky News to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Dodal, že špeciálna vojenská operácia – ako Moskva označuje konflikt na Ukrajine – saPeskov reagoval na vyjadrenia nemenovaných predstaviteľov USA, ktorí pod podmienkou zachovania anonymity uviedli, že Rusko požiadalo Čínu o vojenské vybavenie na pomoc s inváziou na ukrajinskom území.Tieto tvrdenia ešte pred Peskovom poprel hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí a označil ich za dezinformáciu.Kremeľ tiež v pondelok uviedol, že USA a EÚ sa pokúšajú dotlačiť Rusko k tomu, aby zaútočilo na ukrajinské veľké mestá a nieslo potom zodpovednosť za smrť civilistov. Podľa Peskova považuje Kremeľ takéto konanie za provokáciu.Moskva tiežvyjadrenia predstaviteľov USA a EÚ – poradcu prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana a šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella –, podľa ktorých ruský prezident Vladimir Putina údajne v súvislosti s tým ruská armáda zvyšuje počet cieľov, na ktoré útočí.Peskov uviedol, že prezident Putin už na začiatku vojenskej operácie nariadil, aby sa zatiaľ nevykonávali útoky na veľké mestá, pretože by počas nich došlo k veľkým stratám v radoch civilistov, keďžesi svoje palebné postavenia budujú v obytných zónach a rozmiestňujú tam aj ťažkú vojenskú techniku.Ruské ministerstvo obrany však podľa Peskova zároveň nevylučuje možnosť, že úplne ovládne veľké populačné centrá na Ukrajine, pričom súčasne urobí všetko pre zaisteniePeskov v tejto súvislosti vyhlásil, že niektoré z veľkých ukrajinských miest sú už obkľúčené ruskou armádou.V súvislosti so sankciami, ktoré Západ v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu uvalil na Rusko, Peskov povedal, že