Rusko odobralo akreditáciu ďalšej redaktorke

Moskva 26. júna (TASR) — Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu oznámilo, že odobralo akreditáciu vedúcej pobočky rakúskeho verejnoprávneho telerozhlasu ORF Carole Schneiderovej a vyzvalo ju, aby opustila krajinu. Tento krok je reakciou na to, že Viedeň odobrala akreditáciu spravodajkyni agentúry TASS Arine Daviďanovej, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a APA.



Rezort ruskej diplomacie uviedol, že tento krok si vynútila pokračujúca diskriminácia predstaviteľov ruských médií v Rakúsku. "Ak Viedeň prehodnotí rozhodnutie týkajúce sa Ariny Daviďanovej, akreditácia Caroly Schneiderovej môže byť obnovená," dodalo ruské ministerstvo.



ORF vzala rozhodnutie na vedomie, no konštatovala, že mu "vôbec nerozumie". Schneiderová podľa nej dlhé roky informovala z Moskvy veľmi kompetentne a vždy dodržiavala všetky zákony. Zároveň ho označila za akt svojvôle voči nezávislému spravodajstvu.



Rakúske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na rozhodnutie Moskvy si v stredu predvolalo chargé d'affaires ruského veľvyslanectva a tlmočilo mu protest proti odobratiu akreditácie.



Už 10. júna ruské ministerstvo zahraničných informovalo o odobratí akreditácie ďalšej redaktorke ORF Marii Knipsovej-Wittingovej. Bol to odvetný krok za vyhostenie redaktora agentúry TASS Ivana Popova z Rakúska.



ORF tak nemá v Rusku žiadneho spravodajcu. Knipsová-Wittingová i Schneiderová budú o dianí v Rusku naďalej informovať, spočiatku zo zahraničnej redakcie vo Viedni. ORF sa pokúsi získať nové akreditácie.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že Ruská federácia na svojom území obmedzí vysielanie a prístup k webom 81 spravodajských médií z Európy. Týka sa to aj slovenských denníkov SME a Denník N či verejnoprávnej Českej televízie a portálu Seznamzpravy.cz. Moskva svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že tieto médiá šíria nepravdivé informácie o tzv. špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine.