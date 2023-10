Rusko odoslalo do Egypta humanitárnu pomoc pre civilistov v pásme Gazy

Moskva 19. októbra (TASR) - Rusko odoslalo 27 ton humanitárnej pomoci pre civilistov v pásme Gazy. Doručená má byť cez Egypt, uviedlo vo štvrtok ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Špeciálne lietadlo vzlietlo z letiska Ramenskoje pri Moskve do egyptského mesta Ariš," oznámil námestník ruského ministra pre mimoriadne situácie Iľja Denisov. Ruská humanitárna pomoc bude do pásma Gazy dodaná cez egyptský Červený polmesiac, dodal.



Denisov priblížil, že balík humanitárnej pomoce zahŕňa pšenicu, cukor, ryžu a cestoviny.



Obyvatelia pásma Gazy čelia hrozivému nedostatku potravín, vody a liekov. Prísun humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy sa prakticky zastavil po teroristických útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra.



Americký prezident Joe Biden v stredu večer uviedol, že Egypt súhlasil s otvorením hraničného priechodu do Gazy pre 20 kamiónov s dodávkami humanitárnej pomoci.