Rusko odovzdá informácie potrebné na vyšetrovanie tragédie letu MH17

Moskva 23. decembra (TASR) - Rusko je pripravené odovzdať informácie potrebné pre vyšetrovanie tragédie lietadla Malajzijských aerolínií linky MH17, ktoré by sa malo čoskoro začať v Holandsku. S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie ruského veľvyslanca pri EÚ Vladimira Čižova o tom informovala agentúra TASS.



"Sme pripravení spolupracovať na vyšetrovaní všetkých okolností tohto incidentu. Ak sa nemýlim, vyšetrovanie v tejto veci by sa malo v Holandsku začať v marci. My sme v tejto súvislosti pripravení odovzdať všetky údaje, ktoré máme k dispozícii," uviedol Čižov na tlačovej konferencii.



Odpovedal tak na otázku agentúry TASS o tom, či Moskva zareaguje na výzvu holandskej diplomacie, aby spolupracovala pri vyšetrovaní neuzavretia vzdušného priestoru nad Ukrajinou v deň havárie.



Lietadlo na linke MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru zostrelila 17. júla 2014 nad Donbasom raketa Buk ruskej výroby odpálená zo zeme. Zahynulo všetkých 298 ľudí na palube.



Podľa predbežných výsledkov vyšetrovania bola raketa odpálená z poľa pri obci Pervomajsk, ktorú v čase katastrofy kontrolovali proruskí separatisti. Odpaľovacie zariadenie, ktoré údajne patrilo ruskej 53. protivzdušnej brigáde dislokovanej v Kursku, bolo na vykonanie operácie dopravené z Ruska a po nej sa tam aj vrátilo.



Medzinárodný tím vyšetrovateľov v júni tohto roku informoval, že zo zodpovednosti za katastrofu malajzijského stroja linky MH17 budú súdení Rusi Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Štvorica bude obžalovaná z vraždy, súd s ňou sa bude konať v Holandsku a začne sa 9. marca 2020.