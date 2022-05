Rusko odovzdá Ukrajine telá bojovníkov z oceliarní Azovstaľ

Moskva/Kyjev 31. mája (TASR) - Rusko v utorok uviedlo, že odovzdá Ukrajine telá 152 ukrajinských vojakov, ktoré boli nájdené v podzemí rozsiahleho areálu oceliarní Azovstaľ v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol, ovládanom ruskou armádou. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka The Guardian.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho príslušníci našli telá "152 bojovníkov a vojakov ukrajinských ozbrojených síl". Ruská strana pritom tvrdí, že tieto telá boli umiestnené v nákladnom aute s nefunkčnou chladiacou jednotkou, pričom ruskí vojaci pod telami údajne našli štyri míny. Ukrajinskí bojovníci pritom telá podľa ruského rezortu obrany podmínovali na príkaz Kyjeva, aby mohli následne obviniť Rusko z toho, že zničilo tieto pozostatky. Guardian však upozorňuje, že ruské ministerstvo tieto svoje tvrdenia nepodložilo žiadnymi dôkazmi.



"Ruská strana plánuje telá ukrajinských bojovníkov a vojakov nájdené v areáli Azovstaľu odovzdať ukrajinským predstaviteľom," cituje ruský rezort obrany AFP.



Po tom, ako sa ruským silám podarilo koncom apríla dobyť ukrajinské prístavné mesto Mariupol, sa zostávajúci obrancovia mesta uchýlili do Azovstaľu, kde prežili celé týždne. Koncom mája sa stovky ukrajinských vojakov nachádzajúcich v Azovstale vzdali Moskve a následne padli do ruského zajatia. Ruská strana pritom naznačuje, že plánuje bojovníkov z Azovstaľu súdiť.