< sekcia Zahraničie
Rusko: Odovzdali sme USA dôkaz o ukrajinskom útoku na sídlo Putina
Ruské ministerstvo obrany na platforme Telegram zverejnilo video zobrazujúce Kosťukova, ktorý údajne podáva riadiaci mechanizmus dronu nájdený medzi zostrelenými troskami.
Autor TASR
Moskva 1. januára (TASR) - Riaditeľ ruskej vojenskej rozviedky GRU Igor Kosťukov tvrdí, že vo štvrtok odovzdal americkému vojenskému atašé časť ukrajinského dronu obsahujúcu údaje, ktoré dokazujú, že ukrajinská armáda tento týždeň podnikla útok cielený na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ruské ministerstvo obrany na platforme Telegram zverejnilo video zobrazujúce Kosťukova, ktorý údajne podáva riadiaci mechanizmus dronu nájdený medzi zostrelenými troskami.
„Dešifrovanie obsahu pamäte navigačného systému dronov, ktoré vykonali experti ruských špeciálnych služieb, potvrdzuje, že cieľom útoku bol komplex budov ruskej prezidentskej rezidencie v Novgorodskej oblasti,“ povedal Kosťukov. „Predpokladáme, že toto opatrenie odstráni všetky otázky a umožní stanoviť pravdu,“ dodal.
O údajnom ukrajinskom dronovom útoku na rezidenciu Putina neďaleko mesta Valdaj v Novgorodskej oblasti v pondelok informoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý to označil za pokus o „teroristický útok“. Lavrov tvrdil, že v noci z 28. na 29. decembra vyslala Ukrajina k Putinovej rezidencii 91 dronov dlhého doletu, všetky však zničila ruská protivzdušná obrana. Moskva bude podľa Lavrova na tento útok reagovať, pričom prehodnotí aj svoju pozíciu na mierových rokovaniach, z ktorých sa však nestiahne.
Ukrajina odmieta tvrdenia Ruska o útoku na Putinovu rezidenciu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu zo snahy sabotovať mierové rokovania. Útok na Putinovu rezidenciu označil za výmysel, ktorého cieľom je ospravedlniť ďalšie útoky proti Ukrajine, ako aj odmietanie Ruska podniknúť potrebné kroky na ukončenie vojny.
Denník Wall Street Journal v stredu informoval, že americká Ústredná spravodajská služba (CIA) i Národná bezpečnostná agentúra (NSA) dospeli k záveru, že Ukrajina sa nepokúsila zaútočiť na rezidenciu ruského prezidenta.
Ruské ministerstvo obrany na platforme Telegram zverejnilo video zobrazujúce Kosťukova, ktorý údajne podáva riadiaci mechanizmus dronu nájdený medzi zostrelenými troskami.
„Dešifrovanie obsahu pamäte navigačného systému dronov, ktoré vykonali experti ruských špeciálnych služieb, potvrdzuje, že cieľom útoku bol komplex budov ruskej prezidentskej rezidencie v Novgorodskej oblasti,“ povedal Kosťukov. „Predpokladáme, že toto opatrenie odstráni všetky otázky a umožní stanoviť pravdu,“ dodal.
O údajnom ukrajinskom dronovom útoku na rezidenciu Putina neďaleko mesta Valdaj v Novgorodskej oblasti v pondelok informoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý to označil za pokus o „teroristický útok“. Lavrov tvrdil, že v noci z 28. na 29. decembra vyslala Ukrajina k Putinovej rezidencii 91 dronov dlhého doletu, všetky však zničila ruská protivzdušná obrana. Moskva bude podľa Lavrova na tento útok reagovať, pričom prehodnotí aj svoju pozíciu na mierových rokovaniach, z ktorých sa však nestiahne.
Ukrajina odmieta tvrdenia Ruska o útoku na Putinovu rezidenciu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu zo snahy sabotovať mierové rokovania. Útok na Putinovu rezidenciu označil za výmysel, ktorého cieľom je ospravedlniť ďalšie útoky proti Ukrajine, ako aj odmietanie Ruska podniknúť potrebné kroky na ukončenie vojny.
Denník Wall Street Journal v stredu informoval, že americká Ústredná spravodajská služba (CIA) i Národná bezpečnostná agentúra (NSA) dospeli k záveru, že Ukrajina sa nepokúsila zaútočiť na rezidenciu ruského prezidenta.