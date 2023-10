Rusko odovzdalo Hamasu zoznam 8 rukojemníkov s dvojakým občianstvom

Moskva 28. októbra (TASR) — Hamas sa na žiadosť Moskvy snaží nájsť osem osôb s dvojakým rusko-izraelským občianstvom, ktoré boli unesené počas vpádu tejto palestínskej militantnej skupiny z pásma Gazy do južného Izraela zo 7. októbra. Uviedla to v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na ruské médiá.



"Z ruskej strany sme prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí dostali zoznam občanov, ktorí majú dvojaké občianstvo," uviedol zástupca šéfa politického krídla Hamasu Músá Muhammad abú Marzúk, citovaný agentúrou RIA Novosti.



"Tomuto zoznamu venujeme veľkú pozornosť a budeme sa ním starostlivo zaoberať, pretože na Rusko sa pozeráme ako na nášho najbližšieho priateľa," dodal.



"Pokiaľ ide o civilistov, ktorí boli zajatí a teraz sú v Gaze, správame sa k nim ako k hosťom. Teraz tých ľudí hľadáme ... Je to ťažké, ale hľadáme. A hneď ako ich nájdeme, prepustíme ich," povedal Marzúk.



Rusko má dobré vzťahy s Hamasom, ktorý na rozdiel od západných krajín nepovažuje za teroristickú skupinu. Začiatkom tohto týždňa pricestovali zástupcovia Hamasu do Moskvy, kde rokovali o vojne s Izraelom s námestníkom ruského ministra zahraničných vecí Michailom Bogdanovom.



Deník Times of Israel pripomenul, že Hamas, ktorý kontroluje pásmo Gazy, v minulosti tvrdil, že nedrží všetkých rukojemníkov a že niektorých z nich zajali palestínsky Islamský džihád a ďalšie frakcie.



V pásme Gazy sa má podľa izraelskej vlády nachádzať 229 rukojemníkov rôzneho veku a pôvodu.