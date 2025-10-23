< sekcia Zahraničie
Rusko odovzdalo Ukrajine 1000 tiel padlých vojakov
Kyjev ich vydal Moskve 31.
Autor TASR
Kyjev 23. októbra (TASR) - Moskva vo štvrtok vrátila Kyjevu 1000 tiel, ktoré podľa Ruska patria ukrajinským vojakom zabitým počas bojov, uviedla ukrajinská koordinačná rada pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami. Podľa ruskej spravodajskej stanice RBC zase Kyjev vydal Moskve 31 tiel jej padlých vojakov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.
„Dnes sa uskutočnili repatriačné opatrenia. Tisíc tiel, ktoré podľa ruskej strany patria ukrajinským vojakom, bolo vrátených na Ukrajinu,“ uviedla ukrajinská koordinačná rada na sociálnych sieťach.
Výmena vojnových zajatcov a zabitých vojakov je jednou z mála zostávajúcich oblastí spolupráce medzi Kyjevom a Moskvou, konštatuje AFP. Kyjev v uplynulých mesiacoch – v júli, auguste a septembri – prevzal od Ruska pozostatky tisíc zabitých vojakov každý mesiac. Ukrajinská strana však dodala, že počas niektorých repatriácií v minulosti odovzdala Moskva Kyjevu aj telá ruských vojakov.
Počet padlých odovzdaných Kyjevom je výrazne nižší. Vzhľadom na svoj pomalý, ale kontinuálny postup môžu ruské sily častejšie vyzdvihnúť telá obetí ako ukrajinské jednotky.
Koordinačné veliteľstvo uviedlo, že orgány činné v trestnom konaní čoskoro začnú proces identifikácie repatriovaných pozostatkov a poďakovalo Medzinárodnému výboru Červeného kríža (MVČK) za jeho odvedenú prácu pri sprostredkovaní repatriácie.
Od invázie Ruska bolo zabitých desaťtisíce vojakov na oboch frontoch, avšak ani jedna zo strán pravidelne nezverejňuje údaje o vlastných stratách.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte vo februári povedal pre americké médiá, že Ukrajina stratila viac ako 46.000 vojakov a desiatky tisíc sú vyhlásených za nezvestných.
BBC a nezávislá agentúra Mediazona uvádzajú, že na základe verejne dostupných údajov odhadujú počet padlých ruských vojakov na viac ako 135.000, pričom skutočný počet je pravdepodobne ešte vyšší.
