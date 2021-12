Rusko odovzdalo USA návrh bezpečnostných záruk

Moskva 15. decembra (TASR) - Rusko v stredu oznámilo, že Spojeným štátom odovzdalo svoj návrh právne záväzných bezpečnostných záruk ohľadne rozširovania NATO na východ. Informovala o tom agentúra AFP.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v tejto veci rokoval s námestníčkou amerického ministra zahraničných vecí pre európske a eurázijské záležitosti Karen Donfriedovou a odovzdal jej znenie ruských návrhov.



"Uskutočnila sa podrobná diskusia o bezpečnostných zárukách vo svetle pokračujúcich pokusov Spojených štátov a NATO zmeniť vojensko-politickú situáciu v Európe vo svoj prospech," píše sa vo vyhlásení ruského ministerstva zahraničných vecí.



Donfriedová v neskoršom videu uviedla, že ruské návrhy odnesie do Washingtonu, ktorý sa o ne podelí aj so svojimi "spojencami a partnermi". Dodala, že počas rokovaní v Moskve poukázala na americké "obavy zo zhromažďovania ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach a potvrdila záväzok USA voči zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny".



Ruské ministerstvo zahraničných vecí po stredajších rokovaniach zverejnilo zoznam svojich požiadaviek voči USA a NATO. Okrem iného žiada oficiálne zrušenie rozhodnutia NATO z roku 2008, ktoré otvorilo možnosť budúceho vstupu do Aliancie pre Ukrajinu a Gruzínsko.



Poradca ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov informoval novinárov, že o ruských požiadavkách bezpečnostných záruk hovoril v stredu šéf Kremľa prostredníctvom videohovoru aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý túto "iniciatívu plne podporuje".