Rusko odporúča občanom, aby necestovali do Kanady

Moskva 22. apríla (TASR) – Rusko svojim občanom odporúča, aby necestovali do Kanady. Odôvodňuje to početnými prípadmi diskriminácie vrátane fyzického násilia, vyplýva zo sobotňajšieho upozornenia ruského ministerstva zahraničných vecí, o ktorom informovala agentúra Reuters.



Kanada patrí k najotvorenejším podporovateľom Ukrajiny v jej vojne proti ruským silám. Na stovky ruských predstaviteľov a firiem uvalila sankcie a zaviedla aj rozsiahle obchodné zákazy.



"Vzhľadom na početné prípady diskriminácie ruských občanov... v Kanade vrátane fyzického násilia odporúčame, aby ste upustili od cestovania do tejto krajiny na účely cestovného ruchu, vzdelania a v súvislosti s obchodnými vzťahmi," uviedlo ruské ministerstvo. "Ak už ste v Kanade, vyzývame vás, aby ste boli ostražití, najmä na verejných miestach."



Kanadské ministerstvo zahraničných vecí sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrilo.



Kanada vlani krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu odporučila svojim občanom, aby necestovali do Ruska.



Moskva minulý týždeň oznámila sankcie voči 333 kanadským predstaviteľom a verejne činným osobám vrátane olympijských športovcov. Označila to za reakciu na obmedzenia Kanady voči Rusku a jej podporu Ukrajiny.