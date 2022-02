Rusko odpovedalo na návrh USA o deeskalácii napätia ohľadom Ukrajiny

Washington 1. februára (TASR) - Ruská vláda zaslala v pondelok Spojeným štátom písomnú odpoveď na ich návrh týkajúci sa deeskalácie napätia v súvislosti s Ukrajinou. Informovalo o tom tlačové oddelenie ministerstva zahraničných vecí USA, píše agentúra AFP.



Moskva tak odpovedala na list Washingtonu z minulého týždňa, v ktorom USA reagovali na návrhy dohôd o bezpečnostných zárukách, ktoré Rusko žiadalo.



Zástupca tlačového oddelenia rezortu zahraničia obsah odpovede zo strany Moskvy nezverejnil s tým, že "vyjednávať na verejnosti by bolo neproduktívne" a diskusiu o návrhu Ruska nechajú na samotnú Moskvu, uviedla agentúra AP.



Spojené štáty odpoveď Ruska obdržali len niekoľko hodín pred tým, ako sa v utorok uskutoční telefonický rozhovor šéfov diplomacie Ruska a USA Sergeja Lavrova a Antonyho Blinkena.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo 17. decembra 2021 návrhy dohôd o bezpečnostných zárukách, ktoré Moskva očakáva od Washingtonu a NATO. Obe dohody – so Spojenými štátmi a členmi Aliancie – zahŕňajú okrem iného prísľub nerozširovania NATO ďalej na východ, vrátane odmietnutia prijatia Ukrajiny do aliancie, ako aj zavedenie obmedzení týkajúcich sa nasadenia útočných zbraní, najmä jadrových. Spojené štáty a NATO odovzdali svoje odpovede na návrhy Ruska 26. januára.