Rusko odrazilo pokus komanda o vylodenie na piesčine v Čiernom mori

Moskva 29. februára (TASR) - Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že ruská armáda odrazila pokus ukrajinských špeciálnych jednotiek o vylodenie na piesčine známej ako Tendrivská kosa v Čiernom mori, ktorá je pod kontrolou Rusov. Približne 25 ukrajinských vojakov zahynulo a jedného zajali. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ruské jednotky zneškodnili ukrajinské komando, ktoré sa na motorových člnoch pokúšalo o vylodenie," uviedlo ruské ministerstvo obrany vo svojej dennej aktualizácii.



Rusi zajali jedného ukrajinského vojaka a zaistili štyri lode, piate plavidlo uniklo.



Ukrajinské špeciálne jednotky bez bližších podrobností uviedli, že niektorí z ich príslušníkov "hrdinsky zahynuli počas bojovej misie". Vo svojom vyhlásení tiež tvrdia, že väčšina skupiny sa po vykonaní "špeciálnej misie" stiahla.



Ukrajinská armáda sa už niekoľko mesiacov pokúša prejsť cez rieku Dneper do časti Chersonskej oblasti, ktorú okupuje armáda Ruska. Minulý týždeň ukrajinská armáda zasiahla oblasť, kde cvičili ruské jednotky nasadené do boja o obec Krynky na východnom brehu Dnepru. K útoku došlo deň na to, ako ruský minister obrany Sergej Šojgu vyhlásil, že ruské sily dobyli Krynky. Ukrajinská armáda to poprela a uviedla, že ruské sily síce zaútočili na Krynky, ale utrpeli "značné straty" a ustúpili.