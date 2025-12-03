< sekcia Zahraničie
Rusko: Odsúdený Američan dostal ďalšie dva roky väzenia
Bývalý americký príslušník námornej pechoty Robert Gilman z Massachusetts si odpykáva za mrežami trest za napadnutie policajta pod vplyvom alkoholu v meste Voronež na juhozápade Ruska.
Autor TASR
Moskva 3. decembra (TASR) - Ruský súd odsúdil v stredu väzneného amerického občana na ďalšie dva roky za údajne násilné správanie voči zamestnancom vo väzení, uviedla ruská agentúra RIA Novosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bývalý americký príslušník námornej pechoty Robert Gilman z Massachusetts si odpykáva za mrežami trest za napadnutie policajta pod vplyvom alkoholu v meste Voronež na juhozápade Ruska. Odsúdili ho v roku 2022 a vlani mu trest predĺžili po tom, čo ho uznali vinným z páchania násilia voči zamestnancom väzenia. V stredu ho odsúdili na nový dlhší trest, oznámila právnička Irina Brazhnikova (prepis). „K jeho ôsmim rokom pridali ďalšie dva, čím sa celkový trest zvýšil na desať rokov,“ povedala Brazhnikova.
Podporovatelia Američana tvrdia, že obvinenia sú nepodložené a vo väzení bol vystavený „nútenému užívaniu drog“ a „mučeniu“, píše AFP.
Predchádzajúca americká vláda obvinila Moskvu zo zadržiavania amerických občanov na základe nepodložených obvinení, aby ich Rusko mohlo využiť ako prostriedok na vyjednávanie pri budúcich výmenách väzňov.
Bývalý americký príslušník námornej pechoty Robert Gilman z Massachusetts si odpykáva za mrežami trest za napadnutie policajta pod vplyvom alkoholu v meste Voronež na juhozápade Ruska. Odsúdili ho v roku 2022 a vlani mu trest predĺžili po tom, čo ho uznali vinným z páchania násilia voči zamestnancom väzenia. V stredu ho odsúdili na nový dlhší trest, oznámila právnička Irina Brazhnikova (prepis). „K jeho ôsmim rokom pridali ďalšie dva, čím sa celkový trest zvýšil na desať rokov,“ povedala Brazhnikova.
Podporovatelia Američana tvrdia, že obvinenia sú nepodložené a vo väzení bol vystavený „nútenému užívaniu drog“ a „mučeniu“, píše AFP.
Predchádzajúca americká vláda obvinila Moskvu zo zadržiavania amerických občanov na základe nepodložených obvinení, aby ich Rusko mohlo využiť ako prostriedok na vyjednávanie pri budúcich výmenách väzňov.