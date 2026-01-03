< sekcia Zahraničie
Rusko odsúdilo americkú vojenskú operáciu proti Venezuele
Podpredseda dolnej komory ruského parlamentu sa vyjadril, že väčšina svetového spoločenstva odsúdi útok na Venezuelu, pretože táto krajina pre USA nepredstavovala hrozbu v žiadnej oblasti.
Autor TASR
Moskva 3. januára (TASR) - Rusko v sobotu odsúdilo vojenskú akciu USA vo Venezuele s tým, že pre takýto útok neexistuje žiadne ospravedlnenie a že „ideologické nepriateľstvo“ prevážilo nad diplomaciou.
„Dnes ráno sa Spojené štáty dopustili aktu ozbrojenej agresie voči Venezuele. Je to hlboko znepokojujúce a odsúdeniahodné,“ uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí citované agentúrou AFP. „Ideologické nepriateľstvo zvíťazilo nad obchodným pragmatizmom,“ dodal ruský rezort diplomacie.
Podpredseda dolnej komory ruského parlamentu, Rady federácie, Konstantin Kosačev vo svojej reakcii vyjadril presvedčenie, že väčšina svetového spoločenstva odsúdi útok na Venezuelu, pretože táto krajina pre USA nepredstavovala hrozbu v žiadnej oblasti - vojenskej, humanitárnej, trestnoprávnej či v oblasti obchodovania s drogami.
Vojenská operácia americkej administratívy je podľa Kosačeva neopodstatnená a porušuje medzinárodné právo. Ruský senátor podčiarkol, že „poriadok musí byť založený na medzinárodnom práve, nie na pravidlách moci“ a že „takto (silou) nastolený poriadok by nemal triumfovať“.
Kosačev ironicky poznamenal, že Nobelova cena za mier bola v roku 2025 v podstate udelená za výzvy na „bombardovanie Venezuely“, a naznačil, že reálna vojenská operácia by mohla byť jedným zo stupienkov k získaniu Nobelovej ceny za mier v roku 2026.
Podľa americkej televízie CBS útoky na vojenské a ďalšie ciele na území Venezuely, ku ktorým došlo v sobotu ráno (SEČ), nariadil prezident USA Donald Trump.
Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth potvrdil, že Spojené štáty vykonali útok proti Venezuele, a oznámil, že venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka boli pritom zajatí a odvezení z krajiny.
Vzťahy Ruska a Venezuely sú historicky a politicky veľmi tesné, najmä od nástupu Huga Cháveza k moci v roku 1999 a pokračovali aj za vlády jeho nástupcu Nicolása Madura. Ide o strategické, ekonomické a vojenské partnerstvo s výrazným antiamerickým tónom.
Ekonomická spolupráca zahŕňa ruské investície do ropného a plynárenského sektora, dodávky technológií, pôžičky a úvery. Rusko tiež pomáha Venezuele obchádzať sankcie Spojených štátov a EÚ.
Intenzívna je aj vojenská spolupráca - Rusko dodáva Venezuele zbrane, stíhačky a obranné systémy, poskytuje poradenstvo a organizuje spoločné cvičenia. V posledných rokoch sa zintenzívnila aj logistická a strategická podpora ruských síl na území Venezuely.
Pre Rusko sú vzťahy s Venezuelou strategicky dôležité, lebo mu umožňujú posilniť si vplyv v Latinskej Amerike, získať prístup k náleziskám ropy na venezuelskom území i možnosť využiť Venezuelu ako partnera proti sankciám USA.
