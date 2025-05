Rusko odsúdilo Austrálčana bojujúceho na strane Ukrajiny

Moskva 16. mája (TASR) - Austrálčana Oscara Jenkinsa, ktorý v rusko-ukrajinskej vojne bojoval na strane Kyjeva, odsúdili na 13 rokov v trestaneckej kolónii za žoldnierstvo. Oznámila to v piatok proruská prokuratúra v okupovanej Luhanskej oblasti, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Rusko považuje cudzincov bojujúcich za Ukrajinu za žoldnierov, takže ich stíha podľa trestného zákonníka, a nepovažuje ich za vojnových zajatcov s ochranou a právami podľa Ženevských dohovorov, objasňuje AFP.



Prokuratúra v samozvanej Luhanskej ľudovej republike tvrdí, že 33-ročný Jenkins „sa zúčastnil na bojových operáciách proti ruskému vojenskému personálu medzi marcom a decembrom 2024“.



Jenkinsa zajali v decembri 2024 a na internete sa následne objavilo video, na ktorom muž hovoriaci rusky kladie Jenkinsovi otázky a udiera ho do tváre. Jenkins podľa vyšetrovateľov prišiel na Ukrajinu z austrálskeho Melbournu vo februári 2024. Následne sa zapojil do bojov proti ruskej armáde, pričom podľa vyšetrovateľov dostával približne 7000 až 9000 dolárov mesačne.



Austrálska vláda opakovane vyzvala Rusko, aby prepustilo tohto bývalého učiteľa biológie.



V januári austrálska televízia Channel Seven s odvolaním sa na nemenované zdroje informovala, že sa našlo mŕtve telo Jenkinsa, avšak šéfka austrálskej diplomacie Penny Wongová neskôr oznámila, že Jenkins je nažive a nachádza sa vo väzbe. Na internete sa potom objavilo ďalšie video, ktoré zachytávalo Jenkinsa počas lekárskeho vyšetrenia a jeho väznitelia v pozadí žartovali, že Austrálčanov krvný tlak ukazuje, že „nie je mŕtvy“, píše AFP.