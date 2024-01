Rusko odsúdilo dôchodcu na osem rokov väzenia za vlastizradu

Moskva 19. januára (TASR) - Ruský súd v piatok odsúdil 61-ročného bývalého pilota leteckej spoločnosti na viac ako osem rokov väzenia za to, že údajne plánoval vstúpiť do ukrajinskej armády. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Igor Pokusin, rodák z ukrajinskej Odesy, v marci 2022 polial farbou proarmádny transparent a na stenu miestneho múzea v sibírskom meste, kde žije, napísal slová: "Sláva Ukrajine". Za tento čin dostal šesťmesačný podmienečný trest. Po jeho odpykaní ho obvinili z "vlastizrady", a to na základe odpočúvaných telefonátov s príbuznými na Ukrajine, uviedli skupiny na ochranu práv.



Prokuratúra tvrdí, že Pokusin, ktorý podľa miestnych médií trpí viacerými zdravotnými problémami, plánoval odísť na Ukrajinu a "bojovať proti ruskej armáde". Najvyšší súd v Chakaskej republike na Sibíri ho odsúdil na osem rokov a jeden mesiac väzenia za "vlastizradu".



Odsúdený Rus priznal svoj nesúhlas s konfliktom, uviedla skupina na ochranu práv Pervyj otdel. Zároveň poprela, že by plánoval "bojovať na niekoho strane".



Po začatí ruskej ofenzívy na Ukrajine vyhlásila Moskva kritiku ruskej armády za nezákonnú. Tisíce odporcov konfliktu bolo preto uväznených.



Pokusina odsúdili deň po tom, ako dostal trojročné väzenie ľudskoprávny aktivista za údajnú "diskreditáciu" moskovskej armády v komentári na sociálnych sieťach.



Ruská prokuratúra v piatok taktiež obžalovala 26-ročnú Dariju Trepanovovú, ktorú viní zo zabitia známeho provojnového blogera Vladlena Tatarského. Ten zahynul pri výbuchu bomby v petrohradskej kaviarni v apríli minulého roka. Prokuratúra pre ňu žiada 28 rokov vo väzenskej kolónii.



Pri útoku, ktorý podľa Ruska zorganizovali ukrajinské tajné služby, vybuchla miniatúrna soška, ktorú Trepanovová odovzdala blogerovi ako darček. Priznala, že mu sochu odovzdala, domnievala sa však, že v nej bolo odpočúvacie zariadenie, nie bomba. Uviedla, že konala na príkaz muža z Ukrajiny a motivoval ju nesúhlas s ruskou vojenskou ofenzívou na Ukrajine. Pri výbuchu v kaviarni sa zranilo viac ako 30 ľudí.