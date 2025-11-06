< sekcia Zahraničie
Rusko odsúdilo dvoch Kolumbijčanov na 13 rokov, bojovali za Ukrajinu
Moskva stíha zajatých zahraničných bojovníkov ako žoldnierov, za čo im hrozí až 15 rokov väzenia, a nepovažuje ich za vojnových zajatcov chránených na základe Ženevských dohovorov, vysvetľuje AFP.
Autor TASR
Moskva 6. novembra (TASR) - Súd v Doneckej oblasti okupovanej Ruskom vo štvrtok odsúdil dvoch Kolumbijčanov na 13 rokov väzenia, pretože v rokoch 2023 a 2024 bojovali na strane Kyjeva. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Ide o najnovší prípad zahraničných bojovníkov, ktorých ruské orgány potrestali za to, že sa pridali k ukrajinskej armáde.
„Za účasť na bojových operáciách na strane ozbrojených síl Ukrajiny (bol) každý odsúdený na 13 rokov odňatia slobody“, uviedla prokuratúra na platforme Telegram.
Odsúdenými sú Alexander Ante (48) a José Arón Medina Aranda (37). V júli tohto roku zmizli na ceste späť do Kolumbie počas medzipristátia vo Venezuele, spojenca Moskvy. Dvojica sa následne objavila na videu zverejnenom ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB), boli spútaní a odvádzaní na výsluch v Rusku.
Na najnovších videách zverejnených Moskvou mužov v putách a ruských väzenských odevoch maskovaní bezpečnostní dôstojníci viedli cez budovu súdu.
Bogota podľa AFP tvrdí, že od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 zahynuli desiatky Kolumbijčanov, ktorí sa postavili proti Rusku.
Moskva stíha zajatých zahraničných bojovníkov ako žoldnierov, za čo im hrozí až 15 rokov väzenia, a nepovažuje ich za vojnových zajatcov chránených na základe Ženevských dohovorov, vysvetľuje AFP.
Ide o najnovší prípad zahraničných bojovníkov, ktorých ruské orgány potrestali za to, že sa pridali k ukrajinskej armáde.
„Za účasť na bojových operáciách na strane ozbrojených síl Ukrajiny (bol) každý odsúdený na 13 rokov odňatia slobody“, uviedla prokuratúra na platforme Telegram.
Odsúdenými sú Alexander Ante (48) a José Arón Medina Aranda (37). V júli tohto roku zmizli na ceste späť do Kolumbie počas medzipristátia vo Venezuele, spojenca Moskvy. Dvojica sa následne objavila na videu zverejnenom ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB), boli spútaní a odvádzaní na výsluch v Rusku.
Na najnovších videách zverejnených Moskvou mužov v putách a ruských väzenských odevoch maskovaní bezpečnostní dôstojníci viedli cez budovu súdu.
Bogota podľa AFP tvrdí, že od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 zahynuli desiatky Kolumbijčanov, ktorí sa postavili proti Rusku.
Moskva stíha zajatých zahraničných bojovníkov ako žoldnierov, za čo im hrozí až 15 rokov väzenia, a nepovažuje ich za vojnových zajatcov chránených na základe Ženevských dohovorov, vysvetľuje AFP.