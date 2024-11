Rusko odsúdilo dvoch svojich vojakov za vraždu deväťčlennej rodiny

Moskva 8. novembra (TASR) - Ruský súd udelil doživotný väzenský trest dvom vojakom, ktorí minulý rok zabili deväťčlennú ukrajinskú rodinu v Doneckej oblasti, oznámili v piatok ruské médiá. Medzi obeťami boli aj dve deti vo veku päť a deväť rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Prokurátori uviedli, že 21-ročný Anton Sopov a 28-ročný Stanislav Rau v októbri 2023 vstúpili do domu deväťčlennej rodiny v meste Volnovacha v okupovanej Doneckej oblasti. Obaja ruskí vojaci mali pri sebe zbrane s tlmičmi a všetkých členov rodiny zastrelili.



Vojenský súd v Rostove nad Donom v utajenom procese odsúdil dvoch mužov na doživotný väzenský trest za masovú vraždu "motivovanú politickou, ideologickou, rasovou, národnostnou alebo náboženskou neznášanlivosťou". Ruské médiá neuviedli, čo prokurátori určili ako dôvod útoku.



Rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda tvrdí, že Rau a Sopkov boli pred vstupom do ruskej armády členmi Vagnerovej skupiny. Niekoľko mesiacov pred masovou vraždou získali štátne ocenenie.



Ukrajina po vražde uviedla, že ruskí vojaci zabili rodinu v čase, keď spala, po tom, čo odmietla opustiť svoj domov a ponechať ho ruskej armáde.



Jednotky ruskej armády obsadili mesto Volnovacha ešte na začiatku invázie a delostrelectvom ho v podstate zničili, píše AFP.



Ruskí vojaci boli obvinení z viacerých prípadov zabitia civilistov v ukrajinských mestách a obciach okupovaných Ruskom. Moskva odmieta, že by sa pri útokoch zameriavala na civilistov a tvrdí, že správy o skutkoch z miest ako Buča sú falošné, napriek rozsiahlym dôkazom z viacerých nezávislých zdrojov.



Odsúdenie v takomto prípade je podľa AFP zriedkavým príkladom priznania Ruska k zločinu spáchanému jeho vojakmi na Ukrajine.