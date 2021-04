Rusko odsúdilo EÚ za predĺženie sankcií uvalených na Irán

Teherán/Moskva 13. apríla (TASR) - Rusko odsudzuje rozhodnutie členských štátov Európskej únie, ktoré v pondelok predĺžili platnosť sankcií uvalených na Irán. Počas svojej návštevy v Teheráne to v utorok vyhlásil šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, informovala agentúra RIA Novosti.



Lavrov vo svojej reakcii na krok EÚ uviedol, že ak bolo rozhodnutie o sankciách voči Iránu prijaté "úmyselne", s vedomím, že sa vo Viedni konajú rokovania o iránskom jadrovom programe, "je to chyba, ktorá je horšia než zločin".



Lavrov zároveň v mene svojej krajiny vyjadril nádej, že EÚ chápe neprijateľnosť zavedenia sankcií proti Iránu v čase rokovaní.



Na tlačovej konferencii po rokovaniach s iránskym ministrom zahraničných vecí Mohammadom Džavádom Zarífom, ktoré sa konali v Teheráne, Lavrov zdôraznil, že Moskva odsudzuje akékoľvek pokusy narušiť rokovania o iránskej jadrovej dohode vo Viedni.



Podľa agentúry TASS Lavrov vyhlásil, že Teherán vyjadruje pripravenosť okamžite sa posunúť smerom k návratu k úplnej implementácii Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA) pre iránsky jadrový program, ak aj USA podniknú príslušné kroky.



Rada EÚ v pondelok rozhodla o predĺžení sankcií, ktoré voči Iránu prvýkrát zaviedla v apríli 2011 a ktoré reagujú na závažné porušovanie ľudských práv. Odvtedy sa sankcie každoročne predlžujú - tentoraz do 13. apríla 2022.



Únia v roku 2011 odsúdila dramatický nárast počtu popráv v Iráne a systematické represie voči iránskym občanom, ktorí sú vystavení prenasledovaniu a zatýkaniu za uplatňovanie svojho legitímneho práva na slobodu prejavu a slobodu pokojného zhromažďovania.



Sankcie EÚ majú podobu zákazu vycestovania a zmrazenia majetku osobám a spoločnostiam zodpovedným za porušovanie ľudských práv a znamenajú aj zákaz vyvážať do Iránu zariadenia, ktoré by sa mohli použiť na represie voči občanom, ako aj zariadenia na monitorovanie telekomunikácií.



Občania a spoločnosti z členských krajín EÚ majú navyše zakázané sprístupňovať finančné prostriedky Iráncom a iránskym firmám zo sankčného zoznamu.



V reakcii na to Irán v pondelok prerušil spoluprácu s Európskou úniou v rozličných oblastiach.