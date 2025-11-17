< sekcia Zahraničie
Rusko odsúdilo ministra za varovanie pred možným útokom na NATO
Moskva 17. novembra (TASR) – Moskva v pondelok odsúdila ako „vojnovú rétoriku“ varovanie nemeckého ministra Borisa Pistoriusa, že Rusko by v blízkej budúcnosti mohlo zaútočiť na člena Severoatlantickej aliancie (NATO). Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
„V Rusku nie sú žiadni zástancovia akejkoľvek konfrontácie s NATO,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa štátnej tlačovej agentúry TASS. Reagoval na rozhovor nemeckého ministra pre noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung, v ktorom Pistorius uviedol, že ruský útok voči niektorej krajine NATO je predstaviteľný v roku 2029.
„Z európskych metropol čoraz viac počuť takúto militaristickú a vojnovú rétoriku,“ povedal Peskov a zdôraznil, že Rusko podniká kroky na ochranu vlastných záujmov.
Moskva opakovane obviňuje NATO, že sa vyzbrojuje na vojnu proti Rusku, napísala DPA. Podľa ruského prezidenta Vladimira Putina je nezmysel tvrdiť, že jeho krajina chce napadnúť člena Aliancie. Vyjadrenie nemeckého ministra odsúdil aj ruský rezort diplomacie, podľa ktorého ide o vyhlásenie „agresora“.
Pistorius v rozhovore zverejnenom v sobotu uviedol, že podľa niektorých názorov by Rusko mohlo byť pripravené na útok na člena NATO už v roku 2028, kým niektorí vojenskí historici si mysleli, že mier na Ukrajine bol možný ešte vlani v lete. Nemecký minister doplnil, že NATO má „značný odstrašujúci potenciál“, a poukázal na konvenčný a jadrový arzenál Aliancie.
