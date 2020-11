Rusko odsúdilo muža, chcel prezradiť americkej CIA vojenské tajomstvá

Moskva 20. novembra (TASR) - Ruský súd uznal tamojšieho občana za vinného z velezrady za to, že chcel odovzdať vojenské tajomstvá americkej Ústrednej spravodajskej službe (CIA). Oznámili to v piatok ruské bezpečnostné úrady, ktoré cituje tlačová agentúra AFP.



Jurij Ješčenko bol odsúdený tento týždeň na 13 rokov pobytu v trestaneckej kolónii za pokus dodať Spojeným štátom údaje o ruských zbraňových systémoch, uviedla Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo vyhlásení zverejnenom na svojej webovej stránke.



"Z prospechárskych dôvodov sa rozhodol poskytnúť Spojeným štátom informácie o sľubnom vývoji ruského vojensko-priemyselného komplexu," uvádza sa v danom vyhlásení. Podľa FSB muž pracoval v uzavretom arktickom meste Severomosk pre organizáciu, ktorá dodávala rádioelektronické systémy pre lode ruskej Severnej flotily.



FSB ďalej vyhlásila, že Ješčenko v rokoch 2015-2017 zhotovoval kópie tajných dokumentov o zbraňových systémoch tohto loďstva a následne, začiatkom roku 2019, skontaktoval CIA.



V júli toho istého roku ho FSB zatkla v západoruskej Brianskej oblasti, keď sa pokúsil odovzdať inkriminované materiály, uviedla bezpečnostná služba. Ješčenko, ktorého v utorok odsúdil regionálny súd v Briansku, priznal vinu a svoj čin "oľutoval", uviedla FSB.



Počet prípadov špionáže sa v uplynulých rokoch v Rusku zvýšil. V júni poslal ruský súd na 16 rokov do trestaneckej kolónie za údajnú špionáž bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana.