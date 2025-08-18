< sekcia Zahraničie
Rusko odsúdilo muža na 16 rokov väzenia za útok na prebehlíka
Ukrajinec bol obvinený z terorizmu a hrozil mu doživotný väzenský trest. Podľa prokuratúry spolupracoval s vyšetrovateľmi.
Autor TASR
Moskva 18. augusta (TASR) - Ruský súd v pondelok uložil 16-ročný väzenský trest ukrajinskému občanovi za pokus o vraždu bývalého zamestnanca Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Vasyľa Prozorova, ktorý krátko pred začiatkom ruskej invázie prebehol do Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Prozorov, ktorý odišiel do ruského hlavného mesta v roku 2019 z „ideologických“ dôvodov, utrpel zranenia pri minuloročnom bombovom útoku na jeho vozidlo neďaleko Moskvy.
Ruská tajná služba FSB po útoku zadržala tri osoby podozrivé z plánovania a vykonania útoku v mene Ukrajiny. Jedným zo zadržaných bol aj 30-ročný Rostislav Žuravlev, ktorého súd podľa prokuratúry odsúdil na 16 rokov väzenia, pričom „päť rokov strávi v bežnom väzení a zvyšok trestu v trestaneckej kolónii s maximálnym stupňom stráženia“.
Ďalší dvaja podozriví, Ivan Paskar a Vladimir Golovčenko, naďalej čakajú na súdne pojednávanie, informuje agentúra Interfax.
AFP konštatuje, že niekoľko ukrajinských predstaviteľov spolupracujúcich s Moskvou bolo počas tri a pol roka trvajúcej vojny terčom pokusov o atentát v Rusku alebo okupovaných oblastiach Ukrajiny.
