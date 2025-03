Rusko odsúdilo na dlhoročné tresty 23 Ukrajincov vrátane členov Azovu

Rostov nad Donom 26. marca (TASR) - Dovedna 23 ukrajinských občanov vrátane mnohých príslušníkov pluku Azov odsúdil v stredu ruský vojenský súd za zosnovanie štátneho prevratu a terorizmus. Uložil im tresty odňatia slobody v rozmedzí 13 do 23 rokov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a TASS.



Pôvodne bolo súdených 24 osôb, jeden z obžalovaných však vlani vo väzbe zomrel a proces s ním tak ukončili. Medzi súdenými bolo 14 súčasných či bývalých príslušníkov elitného ukrajinského pluku Azov, ktorý Moskva označuje za teroristickú organizáciu, píše AP. Zvyšných desať osôb vrátane deviatich žien predstavoval pomocný vojenský personál, ako napríklad kuchári. Ruská agentúra TASS označuje všetkých 24 obžalovaných za príslušníkov pluku Azov.



Na pojednávaní sa zúčastnilo 12 obžalovaných. Podľa vyjadrenia svojho obhajcu sa všetci voči rozsudkom odvolajú. Zvyšných 11 osôb vrátane všetkých deviatich žien bolo súdených v neprítomnosti, keďže sa v rámci dvoch výmen vojnových zajatcov už vrátili na Ukrajinu.



Kyjev proces ostro kritizoval a označoval za porušovanie medzinárodného práva. Ruská ľudskoprávna skupina Memorial označila všetkých súdených za politických väzňov. Viacerých z nich podľa Memorialu zadržali ruské sily v roku 2022 v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol počas bojov a obliehania tamojších oceliarní Azovstaľ. Iní boli zadržaní, keď sa z tohto mesta pokúšali utiecť po tom, ako sa ho zmocnili ruské sily. Proces s týmito osobami sa začal v júni 2023.



Ukrajinský ombudsman pre ľudské práva Dmytro Lubinec konanie voči nim označil za "ďalší falošný proces", ktorý Rusko vedie za účelom vlastného "pobavenia sa". Dodal, že každému je jasné, že obžalovanými by mali byť agresori, a nie obrancovia napadnutej krajiny. Poradca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Mychailo Podoľak nazval proces vojnovým zločinom, ktorý si vyžaduje reakciu Medzinárodného trestného súdu (ICC).



Šéf vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) Alexandr Bastrykin začiatkom marca informoval, že v Rusku už bolo odsúdených 145 príslušníkov Azova.



Tento pluk, ktorý má krajne pravicové a ultranacionalistické korene, vznikol ako polovojenská jednotka bojujúca proti proruským povstalcom v roku 2014. Neskôr sa zreformoval a bol začlenený do ukrajinskej národnej gardy. Vláda USA vlani - po desiatich rokoch - zrušila zákaz dodávok a používania amerických zbraní príslušníkom tejto formácie s odôvodnením, že nenašla nijaké dôkazy o tom, že by z jej strany dochádzalo k porušovaniu ľudských práv.