Rusko odsúdilo novinára na dva roky väzenia a zadržalo ďalších päť

Moskva 28. marca (TASR) - Súd v ruskej exkláve Kaliningrad vo štvrtok odsúdil novinára Michaila Feldmana na dva roky odňatia slobody za kritiku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine. Polícia v Moskve počas 24 hodín zadržala ďalších piatich reportérov, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Feldman podľa súdu v sérii príspevkov na sociálnej sieti VKontakte "poškodil dobrú povesť ruských ozbrojených síl". Uviedli to ľudskoprávne organizácie OVD-Info a Memorial.



"Je to presne taký trest, aký žiadala obžaloba," uviedla OVD-Info. Feldmanovi okrem väzenia na dva roky zakázali spravovať webové stránky.



Rusko začalo stovky trestných stíhaní voči jednotlivcom, ktorí sa stavajú proti jeho invázii na Ukrajinu. Rusom, ktorí v online priestore túto ofenzívu kritizujú, či novinárom, ktorí používajú iné informácie, ako im poskytnú ruské úrady, hrozia tresty odňatia slobody v dĺžke niekoľko rokov, píše AFP.



OVD-Info vo štvrtok tiež oznámila, že moskovská polícia zadržala za uplynulých 24 hodín piatich nezávislých novinárov. Jeden z nich tvrdí, že ho aj zbili.



Novinárku nezávislého spravodajského kanálu SOTAvision Antoninu Favorskú predviedli na výsluch po tom, čo strávila desať dní vo väzení za to, že položila kvety na hrob nedávno zosnulého lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného.



Polícia neskôr zadržala aj jej kolegyne Alexandru Astachovovú Anastasiju Musatovovú, ktoré za ňou prišli do detenčného centra, odkiaľ ju mali prepustiť po odpykaní 10-dňového trestu.



Vo štvrtok ráno polícia zadržala aj ďalšiu reportérku SOTAvision Jekaterinu Anikijevičovú a Konstatina Žarova z kanálu RusNews, ktorý natáčal pri dome Favorskej.