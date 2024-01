Rusko odsúdilo rozhodnutie pozastaviť financovanie UNRWA

Moskva 30. januára (TASR) - Rusko v utorok kritizovalo rozhodnutie niektorých krajín pozastaviť financovanie Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA). Podľa Moskvy ide o "kolektívny trest". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"To, čo sa stalo, je kolektívny trest, ktorý zakazuje medzinárodné humanitárne právo," uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Niekoľko darcovských krajín vrátane USA oznámilo, že pozastavia financovanie UNRWA pre obvinenie Izraela, že niektorí zamestnanci tejto agentúry OSN boli zapojení do útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra.



Podľa Lavrova však prešetrenie obvinení nemožno nahradiť kolektívnym trestom agentúry a ľudí žijúcich v Pásme Gazy. "Ak príde k vyšetrovaniu, budú zistené fakty. Ak však bude vyšetrovanie nahradené kolektívnym trestom uvaleným na UNRWA a tých, ktorým OSN poskytuje neoceniteľnú pomoc, tak si myslím, že je to zlé rozhodnutie," povedal šéf ruskej diplomacie.



Lavrov sa takto vyjadril na spoločnej tlačovej konferencii s rezortným kolegom z Gambie.



UNRWA prepustila niekoľkých svojich zamestnancov po tom, čo voči nej Izrael vzniesol spomínané obvinenia. Okrem toho tiež prisľúbila, že danú vec prešetrí.



Bezprecedentný útok Hamasu na Izrael si 7. októbra vyžiadal približne 1140 obetí, zväčša civilistov, vyplýva podľa AFP z údajov izraelských úradov. Militanti okrem toho uniesli približne 250 rukojemníkov.



Vojenské operácie, ktoré Izrael začal podnikať v Pásme Gazy v reakcii na útok Hamasu, si doposiaľ vyžiadali najmenej 26.751 obetí, vyplýva z údajov úradov v Gaze vedených Hamasom.