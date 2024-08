Rusko odsúdilo útok na mesto Belgorod pri hraniciach s Ukrajinou

Moskva 31. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo v sobotu piatkový ukrajinský útok na ruské mesto Belgorod, pri ktorom zomrelo päť ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Opäť vyzývame všetky zodpovedné vlády a relevantné medzinárodné štruktúry, aby dôrazne odsúdili tento brutálny teroristický útok a verejne sa dištancovali od kyjevského režimu a jeho západných poručníkov, ktorí páchajú takéto zločiny," uviedol ruské ministerstvo.



Zároveň dodalo, že ruská "špeciálna vojenská operácia" na Ukrajine bude pokračovať, kým nebudú dosiahnuté všetky jej ciele vrátane "demilitarizácie a denacifikácie" Ukrajiny.



Podľa gubernátora ruskej Belgorodskej oblasti si piatkový útok vyžiadal päť mŕtvych a 37 zranených, pričom do nemocnice bolo prevezených aj sedem detí. Mesto Belgorod je vzdialené len asi 40 kilometrov od ukrajinských hraníc.



Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) už oznámil, že začal vyšetrovanie piatkového ukrajinského útoku.



Ruské úrady v sobotu tiež hlásili, že počas ukrajinského ostreľovania pohraničného mesta Šebekino v Belgorodskej oblasti utrpela zranenia jedna žena.



Ukrajina podniká v posledných mesiacoch často útoky na Belgorodskú oblasť a iné ruské pohraničné regióny, pričom začiatkom augusta ukrajinské sily prenikli aj do susednej ruskej Kurskej oblasti.



Ukrajina aj Rusko popierajú, že by počas vojny, ktorá začala inváziou Ruska na Ukrajinu vo februári 2022, zámerne útočili na civilistov, pripomína Reuters.