< sekcia Zahraničie
Rusko odsúdilo vraždu Alího Larídžáního
Peskov zároveň nepriamo odmietol tvrdenia denníka Wall Street Journal, ktorý v utorok informoval, že Rusko prehlbuje výmenu spravodajských informácií a vojenskú spoluprácu s Teheránom.
Autor TASR
Moskva 18. marca (TASR) - Kremeľ v stredu odsúdil „vraždu“ šéfa iránskej bezpečnostnej rady Alího Larídžáního a ďalších vysokopostavených predstaviteľov iránskeho režimu zo strany Izraela. Vyzval zároveň na okamžité zastavenie izraelských a amerických útokov a začatie rokovaní. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Jednoznačne odsudzujeme všetky činy, ktorých cieľom je ublíženie na zdraví či dokonca zavraždenie alebo likvidácia členov vedenia suverénneho a nezávislého Iránu, ako aj iných krajín,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na smrť Larídžáního, ktorý zomrel v utorok pri izraelskom leteckom útoku.
Peskov zároveň nepriamo odmietol tvrdenia denníka Wall Street Journal, ktorý v utorok informoval, že Rusko prehlbuje výmenu spravodajských informácií a vojenskú spoluprácu s Teheránom. Iránu podľa zdrojov denníka poskytuje satelitné snímky a dronovú technológiu s cieľom zefektívniť iránske útoky na americké a izraelské sily v regióne.
„Ako viete, v súčasnosti koluje veľa rôznych správ o tejto vojne. Väčšina z nich nie je ničím iným ako dezinformáciou, preto nepovažujeme za potrebné komentovať každú z nich,“ reagoval hovorca ruského prezidenta.
„Jednoznačne odsudzujeme všetky činy, ktorých cieľom je ublíženie na zdraví či dokonca zavraždenie alebo likvidácia členov vedenia suverénneho a nezávislého Iránu, ako aj iných krajín,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na smrť Larídžáního, ktorý zomrel v utorok pri izraelskom leteckom útoku.
Peskov zároveň nepriamo odmietol tvrdenia denníka Wall Street Journal, ktorý v utorok informoval, že Rusko prehlbuje výmenu spravodajských informácií a vojenskú spoluprácu s Teheránom. Iránu podľa zdrojov denníka poskytuje satelitné snímky a dronovú technológiu s cieľom zefektívniť iránske útoky na americké a izraelské sily v regióne.
„Ako viete, v súčasnosti koluje veľa rôznych správ o tejto vojne. Väčšina z nich nie je ničím iným ako dezinformáciou, preto nepovažujeme za potrebné komentovať každú z nich,“ reagoval hovorca ruského prezidenta.