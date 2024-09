Rusko odsúdilo zabitie Nasralláha

Moskva/Berlín (TASR) — Rusko v sobotu odsúdilo zabitie vodcu Hizballáhu Hasana Nasralláha pri útoku izraelských síl na libanonské hlavné mesto Bejrút a označilo to za "ďalšiu politickú vraždu". Izrael zároveň vyzvalo, aby okamžite zastavil vojenské akcie v Libanone, informovali svetové agentúry.



"Tento násilný krok bude mať ešte dramatickejšie dôsledky pre Libanon a celý Blízky východ," uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí. Izraelská strana to musela vedieť, napriek tomu pristúpila k zabíjaniu libanonských občanov, čo nevyhnutne vyvolá nový výbuch násilia. Nesie teda plnú zodpovednosť za následnú eskaláciu."



Podľa šéfky nemeckej diplomacie Annaleny Baerbockovej zabitie Nasralláha by mohlo mať negatívne dôsledky pre bezpečnosť Izraela. V rozhovore pre nemeckú televíznu stanicu ARD uviedla, že po smrti lídra Hizballáhu nastala na Blízkom východe "veľmi nebezpečná“ situácia, ktorá môže prerásť do destabilizácie celého Libanonu, čo v žiadnom prípade nie je v záujme Izraela.



Aj preto Nemecko spolu s USA, Francúzskom a niekoľkými arabskými krajinami vo štvrtok v New Yorku vyzvalo na 21-dňové prímerie na Blízkom východe s cieľom dosiahnuť diplomatické riešenie konfliktu.



"Teraz sa stal opak. Vojenská logika, ktorej cieľom je zničiť teroristov z Hizballáhu, je jedna vec, ale niečo iné je bezpečnostná logika," povedala Baerbocková.