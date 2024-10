Rusko odsúdilo zdravotnú sestru za kritiku masakrovania civilistov

Moskva 4. októbra (TASR) - Ruský súd vo štvrtok odsúdil zdravotnú sestru Olgu Menšichovú na osem rokov v trestaneckej kolónii, pretože na sociálnych sieťach kritizovala agresiu Moskvy na Ukrajine. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Menšichová pred súdom trvala na nevine. Povedala, že jej je ľúto zranených ruských vojakov, ktorých previezli do Pirogovovho národného lekárskeho a chirurgického centra v Moskve. Pracovala tam ako anesteziologická zdravotná sestra.



"Keď okolo prechádza mladý muž, viete, čo žena cíti? Súcit, nie nenávisť, z ktorej som obžalovaná," povedala na súde podľa nezávislého webu Mediazona. "Bolo mi ich naozaj ľúto," dodala.



"Chcete mi dať podobný trest ako za vraždu, ale ja som bojovala o vaše zdravie. Liečila som toľko prokurátorov a sudcov z celej Moskvy," obrátila sa na prokurátora, ktorý ju obžaloval.



Okresný súd Dorogomilovskij v Moskve uznal Olgu Menšichovú za vinnú zo šírenia "falzifikátov" o ruskej armáde, pretože uverejnila príspevky "motivované politickou nenávisťou". Zdravotná sestra kritizovala ruský útok na ukrajinské mesto Vinnycja z roku 2022 a mučenie a zabíjanie civilistov na kyjevskom predmestí Buča.



Zatkli ju v apríli a potom zostala v domácom väzení, v septembri ju vzali do vyšetrovacej väzby.



Moskva krátko po invázii na Ukrajinu z februára 2022 zákonom zakázala kritiku svojej armády a využíva to na umlčanie nesúhlasu verejnosti. Súdy odvtedy väzením alebo pokutami potrestali za porušenie zákazu už tisíce ľudí.