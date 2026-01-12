< sekcia Zahraničie
Rusko odsudzuje pokusy o zasahovanie do vnútorných záležitostí Iránu
Nepokoje vypukli v Iráne 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a kolapsu rialu, čo vyvolalo podobné kroky aj v iných mestách.
Autor TASR
Teherán 12. januára (TASR) - Rusko odsúdilo v pondelok „pokusy zahraničných síl“ miešať sa do záležitostí Iránu. Došlo k tomu po tom, čo Spojené štáty pohrozili „tvrdým zásahom“, ak počas protestov v krajine zahynú ďalší demonštranti. TASR o tom informuje podľa správy AFP.
Tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergej Šojgu počas telefonátu so svojím iránskym náprotivkom „dôrazne odsúdil pokusy zahraničných mocností o zásah do vnútorných záležitostí (Iránu)“, uviedli štátne médiá.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok zasa kritizoval iránsku vládu za násilné potláčanie protestov. „Odsudzujem štátne násilie, ktoré sa bez rozdielu zameriava na iránske ženy a mužov, odvážne bojujúcich za dodržiavanie svojich práv,“ napísal Macron v príspevku na platforme X. „Rešpektovanie základných slobôd je univerzálnou požiadavkou a my stojíme po boku tých, ktorí to bránia,“ dodal.
Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová takisto v pondelok vyzvala, aby iránske úrady ukončili násilné zásahy. „Zabíjanie a násilne potláčanie pokojných protestujúcich v Iráne je príšerné,“ napísala na X. „Hovorila som s (iránskym) ministrom zahraničných vecí (Abbásom) Arákčím a zdôraznila, že iránska vláda musí okamžite ukončiť násilie, dodržiavať základné práva a slobody a tiež zaistiť bezpečie pre britských občanov,“ doplnila.
Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) vyhlásila, že bezpečnostné zložky počas protestov zabili už najmenej 648 demonštrantov. Varovala však, že skutočný počet obetí môže byť ešte vyšší. „Medzinárodné spoločenstvo je povinné chrániť civilných demonštrantov proti masovému zabíjaniu islamskou republikou,“ uviedol predstaviteľ IHR. Podľa organizácie niektoré zdroje odhadujú, že „o život prišlo už viac ako 6000 ľudí“, no pretrvávajúci výpadok internetu sťažuje nezávislé overovanie údajov.
Nepokoje vypukli v Iráne 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a kolapsu rialu, čo vyvolalo podobné kroky aj v iných mestách. Demonštrácie predstavujú novú výzvu pre iránsku vládu na pozadí hlbokej hospodárskej krízy.
Tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergej Šojgu počas telefonátu so svojím iránskym náprotivkom „dôrazne odsúdil pokusy zahraničných mocností o zásah do vnútorných záležitostí (Iránu)“, uviedli štátne médiá.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok zasa kritizoval iránsku vládu za násilné potláčanie protestov. „Odsudzujem štátne násilie, ktoré sa bez rozdielu zameriava na iránske ženy a mužov, odvážne bojujúcich za dodržiavanie svojich práv,“ napísal Macron v príspevku na platforme X. „Rešpektovanie základných slobôd je univerzálnou požiadavkou a my stojíme po boku tých, ktorí to bránia,“ dodal.
Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová takisto v pondelok vyzvala, aby iránske úrady ukončili násilné zásahy. „Zabíjanie a násilne potláčanie pokojných protestujúcich v Iráne je príšerné,“ napísala na X. „Hovorila som s (iránskym) ministrom zahraničných vecí (Abbásom) Arákčím a zdôraznila, že iránska vláda musí okamžite ukončiť násilie, dodržiavať základné práva a slobody a tiež zaistiť bezpečie pre britských občanov,“ doplnila.
Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) vyhlásila, že bezpečnostné zložky počas protestov zabili už najmenej 648 demonštrantov. Varovala však, že skutočný počet obetí môže byť ešte vyšší. „Medzinárodné spoločenstvo je povinné chrániť civilných demonštrantov proti masovému zabíjaniu islamskou republikou,“ uviedol predstaviteľ IHR. Podľa organizácie niektoré zdroje odhadujú, že „o život prišlo už viac ako 6000 ľudí“, no pretrvávajúci výpadok internetu sťažuje nezávislé overovanie údajov.
Nepokoje vypukli v Iráne 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a kolapsu rialu, čo vyvolalo podobné kroky aj v iných mestách. Demonštrácie predstavujú novú výzvu pre iránsku vládu na pozadí hlbokej hospodárskej krízy.